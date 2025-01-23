Yemek yazarı ve gastronomi danışmanı Sedef İybar uğruna, eşi Korkut Ömür'den 1997'de boşanan modacı Mehtap Elaidi, 19 yıl sonra eşini affedip ikinci kez evlenmişti. 12 Mart 2016'da bir kez daha nikah masasına oturan çift, geçen ay tekrar boşanmıştı.

Ancak filmlerde olacak bu hikayede en çok merak edilen, çiftin 8 yılın ardından niye soluğu tekrar adliyede aldığıydı! Sosyetede, iş insanı Korkut Ömür'ün, 19 yıl birlikte yaşadığı Sedef İybar'a tekrar geri dönmüş olabileceği konuşulunca araştırdım!

Ne yalan söyleyeyim; ben de aşk üçgeninin sürdüğünü düşünmüştüm. Ama ikinci boşanmanın Sedef İybar ile hiç alakası yokmuş. Araştırınca öğrendim ki, Ömür boşandıktan sonra İybar ile bir kere bile görüşmemiş. Bu seferki boşanma nedeni, genç bir kadınmış. Korkut Ömür bu kez, birlikte çalıştığı genç bir kadına gönül vermiş ve eşinden boşanmış. Bu arada bir kez daha anlaşıldı ki, ex'ten next olmuyormuş!



DAVOS'TA İLK KADIN BAŞKAN

Bugünlerde dünyanın gözünün kulağının çevrildiği Davos'ta bir Türk kadını konuşuluyor. Davos'taki 55. Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF), Mühendislik ve İnşaat Sanayi Grubu'nun başına Ebru Özdemir getirildi.

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin başında olan Ebru Hanım, dünyanın önde gelen inşaat şirketlerinden oluşan gruba iki yıl boyunca başkanlık yapacak. Bu grubun başına getirilen ilk Türk ve ilk kadın olan Ebru Hanım'ın babasını geçeceği belli oldu! Nihat Özdemir'in kızı olan Ebru Hanım, başarısını uluslararası arenaya da taşımış durumda. Bravo...



YEĞENİYLE TANIŞTI

2018'de Paris'te evlenen moda tasarımcısı Tuğçe Yüzbaşıoğlu ile mimar Arda Arnas, mutlu evliliklerini yeni yılın ilk günü doğan oğulları Ali ile taçlandırmıştı. Bu müjdeli haberi, ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşayan Arda'nın babası Naim Arnas'tan öğrenmiştik.

Önceki gün de halası Müge Arnas, minik Ali ile tanışma anını paylaştı. Ali ile çekilmiş fotoğrafının altına, "Minik eller, büyük mutluluklar" notunu düşen Müge Arnas da ilk kez hala olmanın mutluluğunu yaşıyor. Arda-Tuğçe Arnas çifti, Ali'yi sağlıkla büyütürler inşallah.



TÜRK SOSYETESİ ALPLER'DE YAYILIYOR!

İstanbul'un elitleri, bu sömestir tatilinde de Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'i adeta Türk köyüne çevirdi. Avrupa jetset'inin de buluşma yeri olan Courchevel'de yine çoğunluğu ele geçiren Türkler, bununla yetinmeyip Fransa Alpleri'nde yayılmaya başladı!

Türk sosyetesi, Fransa'nın bir başka ünlü kayak merkezi Val D'Isere'de de bayrağımızı dalgalandırmaya başladı! Şu anda Val D'Isere'de tatilde olan Türklerden iş insanı Murat Tarman, kayak merkezinin ünlü mekanında elinde Türk bayrağıyla eğlendi.