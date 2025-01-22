İzzet Antebi, 12 yıllık eşi Didem Sarı'dan Eylül 2021'de boşandıktan sonra Çapkınlar Ligi'ne hızlı bir dönüş yapmıştı. Aralarında Tuvana Türkay ve Aslı Turanlı'nın da olduğu ünlü ünsüz pek çok güzelle aşk yaşayan Antebi, Kasım 2024'te kendisi gibi iş insanı Bihter Günaydın ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Herkesin birkaç aya biteceğini düşündüğü bu aşk birinci yılını doldurunca, Antebi'nin artık durulduğunu, aşklarının daim olacağını düşünmüştüm ama yanılmışım! Öğrendim ki, yeni yıl arifesinde Bihter Günaydın ile 13 aydır devam eden ilişkisi bitmiş.

Nedenini öğrenemedim ama en azından kavga- gürültü etmeden ayrılmayı başarmışlar. Bu da demek oluyor ki, İzzet Antebi Çapkınlar Ligi'ne geri döndü! Bekar gezmeyi pek sevmeyen Antebi, üç vakte kadar yeni bir aşka yelken açacaktır.



YENİ YAŞINA ZİRVEDE GİRDİ

İstanbul'un elitlerinin neredeyse tamamı Courchevel'e çıkarma yaparken, Metin Şen ve sevgilisi Zeynep Özbulut tercihlerini, Fransa'nın başka bir kayak merkezi Megeve'den yana kullandı.

Cumartesi gününden bu yana dostlarıyla burada tatilde olan çift orada bir de kutlama yaptı. Önceki gün Metin Şen'in doğum günüydü ve yeni yaşını bölgenin popüler bir mekanında sevgilisi ve dostlarıyla birlikte kutladı. Doğum günü pastasını ise sevgilisi ile birlikte üfledi. 55 yaşına giren Metin Şen'e, ben de sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diliyorum.



KANKALAR YİNE DÜŞMAN ÇATLATTI

Fransa'nın ünlü kayak merkezi Courchevel'i adeta Türk köyüne çevirenler arasında, sosyetenin kankaları da var. Yakın arkadaş olan ve tatillere bile birlikte giden Burak-Melis Hatipoğlu, Sinan-Melda Kosif, Umut-Fulya Özkanca ve Cemil-Beril Sönmez çiftleri Courchevel'e de birlikte tatil yapıyor.

Çocuklarıyla sömestir tatiline çıkan kankalar, çocukları aktivitelere katılırken kendileri de birlikte kayak yapıp apres ski partilerinde eğleniyor. Alpler'in zirvesindeki tatillerinden fotoğraflar da paylaşan kankalar adeta düşman çatlatıyor. Allah bozmasın...



TOSFED GALASI ÜNLÜLERİ BULUŞTURDU

Son yıllarda ismini çok duyduğumuz Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), geleneksel galasını gerçekleştirdi. Ekim ayında üçüncü kez başkan seçilen Eren Üçlertoprağı ve yönetim kurulu üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen galaya, otomobil sporları camiasının yanı sıra iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimler de katıldı.

Galada, 2024 yılında 8 ulusal şampiyona ve 3 kupada genel klasman ve kategorilerinde dereceye giren sporcu ve takımlara kupaları takdim edildi. Bu gala vesilesiyle otomobil sporlarına büyük bir ivme kazandıran başkan ve yönetim kurulu üyelerini kutluyorum.