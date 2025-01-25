Ünlü oyuncu Tuba Ünsal, kendisinden 3 yaş küçük sevgilisi Serdar Turan'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre gönül kapısını herkese kapatmıştı. Geçtiğimiz yaz başında Hintli milyarder iş insanı Shirish Saraf ile çok kısa süren bir aşk yaşayan Ünsal, aylar sonra yeni bir aşka yelken açtı.

Hoş, geçen ay gönlünü kendisinden 8 yaş küçük ünlü şef ve klarnet sanatçısı Andreas Ottensamer'e kaptırdığına dair haberler çıktı ama doğru değildi! Doğrusunu yine benden öğrenin...

Tuba Ünsal yeni bir beyaz atlı prensi var evet ama sanatçı değil iş insanı! Ünsal, inşaat şirketi sahibi Emir Ulusoy ile aşk yaşıyor. Genelde kendisinden genç erkeklerle flört eden Ünsal, yine bu kuralı bozmadı! 43 yaşındaki Tuba Ünsal'ın, yeni sevgilisi Emir Ulusoy ile arasında 10 yaş fark var. Birkaç ay önce ortak arkadaşları sayesinde tanıştığını duyduğum çiftin gayet güzel giden bir ilişkisi varmış. Umarım daim olur.



'EYVAH' DİYENLER DERİN BİR 'OH' ÇEKTİ

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez ABD'de 'doğumla vatandaşlık hakkı'nı imzaladığı kararname ile sonlandırmıştı. Bunun üzerine, ikinci eşi Murat Pilevneli'den olan Sare'yi ve üçüncü eşi Mirgün Cabas'tan olan oğlu Civan'ı ABD'nin Los Angeles şehrinde doğuran Tuba Ünsal da, birçok Türk gibi "Eyvah" demişti! Ünsal ve ABD'de doğum yapan diğer Türkler derin bir "Oh" çekebilir.

Çünkü ABD'de bölge yargıcı, Trump'ın doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararını geçici olarak engelledi. Bir de geriye doğru işletilmesinin mümkün olmadığı söyledi. ABD'de doğuranların gözü aydın!



DOĞMAMIŞ ATLAS'A DON BİÇMİŞLER!

Ünlü oyuncular Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin, ağustos ortasında anne-baba olacaklarını müjdelemişti. Eğer doktorları doğru hesaplayabildiyse, bugün de oğullarını kucaklarına alacaklar.

İsminin dünyada bir karşılığı olsun diye Atlas adını vereceklerini söyledikleri oğulları umarım sağlıkla dünyaya gelir. Bu arada geçenlerde konuştuğum Zeynep ve Cansel'den öğrendim ki, doğmamış bebeklerine don biçmişler! Bugün yarın doğması beklenen oğullarına, geçen hafta Instagram hesabı açmışlar! 'Atlas Elçin Official' adıyla açtıkları hesabın 10 takipçisi olmuş bile. Ünlü çiftin amacı ne bilmiyorum ama bana çok ilginç geldi!



SANAT TUTKUNLARI BOĞAZ'DA BULUŞTU

Bizim sosyete sanata çok düşkündür bilirsiniz. Sanatı takip ettikleri kadar bilgi sahibi olmak için de hiçbir fırsatı kaçırmazlar. Sosyetenin ünlü isimleri önceki gün de sanat okur-yazarlığını geliştirmek için bir araya geldi.

Boğaz'da ünlü bir otelin başlattığı ve ikincisi gerçekleştirilen 'Sanat Sohbetleri'ne ilgi büyüktü. Boğaz'daki bu sanat buluşmasının konusu da manidardı; 'Sanat Tarihinde Deniz ve İstanbul Boğazı'... Sanat Tarihçisi Buket Şakarcan, Boğaz'ın sanat tarihindeki yerini, örneklerle anlatırken, sohbete katılan ünlü isimler de pürdikkat dinledi. Yeni bilgiler edinmenin verdiği mutlulukla da evlerine döndüler.



BU NASIL ZİHNİYET!

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın önceki gün sosyal medyada yaptığı paylaşımı görünce gözlerime inanamadım! Oturduğu sitenin yönetimi, giriş kapısına "Sokak kedilerini blok içinde beslemeyin. Blok içine, önüne ve ortak alanlara mama ve su bırakmayın" diye bir yazı asmış!

Gerçekten pes diyorum! Bu devirde halen böylesi bir hayvan düşmanlığı nasıl olabilir?

Hadi binanın içine almamalarını anlayabilirim ama niye onlar için bahçeye bir kap su koymasınlar? Site yönetimine tepki gösteren Nurgül Yeşilçay çok haklı. Umarım komşuları da ona destek olur da site yönetimi bu saçma sapan yasaktan vazgeçer.



ELBİSE DOĞRU KOMBİN YANLIŞ

Uzun süredir gözlerden uzak bir hayat süren eski manken ve oyuncu Seçkin Piriler, geçenlerde bir davette arzıendam eyledi. Birkaç ay önce müzik dünyasına adım atan ve Yıldız Tilbe'nin çok sevilen şarkısı

'Aşkperest'i cover'layan Seçkin Piriler, katıldığı davette sezonun rengi kahverengi bir stil tercih etmişti. Retro görünümlü elbise seçimi güzeldi ama maalesef kombin yanlıştı. O güzelim elbisenin altına o taşlı çizmeler hiç ama hiç olmamıştı! Eski manken yeni şarkıcı Seçkin Piriler, oysa doğru bir kombinle çok şık olabilirdi ve benim de dilime düşmezdi!

TREND RADARI

Yüzyıllardır mücevher deyince ilk akla gelen pırlantalar, bu yıl klasik silüetlerinden ayrılarak modern kesimlerle güncelleniyor ve her yere uyumlu bir hal alıyor.

Kısa saplı, büyük tote model çantalar bu sezonun en öne çıkan modellerinden... Özellikle konfor ve şıklığı bir araya getirme konusunda yıldız parçalardan...

Atkıların altın yılı kesinlikle 2025 kış sezonu olacak. Farklı materyal ve desende çok çeşitli atkı ve şallar her stilde yerini almaya başladı.