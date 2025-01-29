Birkaç gündür sosyal medya 'skandal' bir iddia ile çalkalanıyor! Adeta bir deli kuyuya taş attı, 40 akıllı çıkarmaya çalışıyor. Bir sosyal medya hesabında, dijital içerik üreticisi Rachel Araz'ın eşi, iş insanı Sami Kiresepi ile tasarımcı Nur Bilen Yavuzer'in eşi Prof. Dr. Reha Yavuzer'in 'birliktelik' yaşadığı iddia edildi! Tabii sosyal medya çalkalandı.





Reha-Nur Bilen Yavuzer



Önce size bu iki isimle ilgili bilgi vereyim. Sami Kiresepi, ilk eşi yoga hocası Alexis Gulliver'den boşandıktan sonra 2013'te Burcu Esmersoy ile nişanlanmıştı ama ayrıldılar ve 2016'da da iki yıl flört ettiği Rachel Araz ile evlendi. Çiftin bu evlilikten 7, 5 ve 1 yaşında üç çocuğu var. Reha Yavuzer de, ilk evliliğini, Doç. Dr. Güneş Yavuzer ile yaptı ve ondan bir oğlu oldu. Mutlu mesut devam eden Nur Bilen Yavuzer ile evliliğinden de bir oğlu var. Şimdi bu iddia sizce inandırıcı mı? Bence deli saçması olan bu iddia sosyal medyada neden bu kadar ciddiye alındı onu da anlamadım. Ayrıca insanları karalamak bu kadar kolay olmamalı ve mutlaka bir cezası olmalı!





Sami-Rachel Araz Kiresepi



AÇIKLAMA EŞLERİNDEN GELDİ

Bu iddialar üzerine sosyal medyayı aktif kullandıkları ve o mecrada çok tanındıkları için eşlerinden geldi. Rachel Araz, "Mutlu aile tablosu görmeye tahammülünüz yok, illaki bir sorun olacak, illaki bu mutlu hayatın bir bedeli olacak. Biz de normal karı kocayız. Herkes hakkında atıp tutmak ne kolay değil mi?" derken, Nur Bilen Yavuzer de kocasıyla ilgili iddiaya şu yanıtı verdi: "Tanımadığınız aileler hakkında böyle çirkin ve asılsız bir haber yapmak inanın buna değmez."







PARAYLA TAKİPÇİ TOPLUYOR!

Dünyaca ünlü moda tasarımcımız Rıfat Özbek'in yeğeni Başak Özbek Burbigde de influencer olmaya karar vermiş! Eylül 2010'da İngiliz Rupert Burbidge ile evlenip İngiltere'ye gelin giden, eşinin işleri nedeniyle bir süredir ailesiyle Dubai'de yaşayan Başak Hanım, Instagram'da kendi sayfasının ilanını vermiş.







Bilmeyenler için yazayım; influencer olmak isteyenler organik takipçi toplayabilmek için bu ilanı veriyor. Önceki gün önüme düşen ilandan sonra hesabına baktım, henüz bin 685 takipçisi vardı. Bakalım takipçisini ne kadar arttırabilecek ve influencar arasında kendine bir yer edinebilecek mi?







EBEDİYETE UĞURLANDI

Bir İstanbul beyefendisi daha hayata gözlerini yumdu. 34 yıl önce tanıştığım, çevresine olan pozitif etkisiyle tanıyan herkesin çok sevdiği İran kökenli iş insanı Firuz Kurbanzade'den söz ediyorum. Özellikle 51 yıllık eşi Deniz Kurbanzade'nin 'Geçmiş Suadiye'de Aşktı' adlı romanımsı otobiyografisinde adı sıkça geçen Firuz Kurbanzade, dün sevenleri tarafından ebediye uğurlandı. Üsküdar İranlılar Seyid Ahmet Deresi Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilen Firuz Bey'e Allah'tan rahmet, sevenlerine sabır diliyorum.







DÜNYADA 10 LİDER ARASINA GİRDİ

Türkiye'den dünyaya yayılan Global Wellness Day'in kurucusu ve iyi yaşam sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Belgin Aksoy bir ödül daha aldı. Belgin Hanım, sektörün temel sorunlarına ilişkin profesyonel görüşler sunan 10 spa ve wellness öncüsünün listelendiği "2025 Spa Liderleri" arasında yer alarak büyük bir onura layık görüldü. "Dünyada sağlık ve wellness sektörünün önde gelen liderlerinden oluşan bu listeye Türkiye'den tek kişi olarak seçilmek onur verici" diyen Belgin Hanım'ı ben de tebrik ediyorum.