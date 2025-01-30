Menajer Ayşe Barım, hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklanmıştı.







Bunun üzerine gözler, 2021'de çıkan orman yangınlarında, hep bir ağızdan, Türkiye'yi karalama kampanyasına dönen 'Help Turkey' etiketiyle paylaşım yapan Ayşe Barım'ın sanatçılarını aradı!







O zamanki gibi yine hep bir ağızdan menajerlerine destek mesajları beklendi ama olmadı. Barım'ın 58 sanatçısından sadece Hande Erçel, Aslı Enver ve Devrim Özkan gibi üç-beş sanatçı paylaşım yaptı ki onlar da alay konusu oldu. Çünkü Ayşe Barım ile fotoğraflarını koyup altına sadece "Ayşe'm" yazdılar.







Bu paylaşımlarla, içlerinde sanatçıların da olduğu birçok kişi dalga geçti ve binlerce yorum yapıldı. İçlerinde çok komik yorumlar vardı, rast gelirseniz okuyun, çok güleceksiniz...







DOĞUM ÖNCESİ STÜDYOYA GİRDİLER!

Temmuz 2023'te Çeşme'de tanışıp flört etmeye başladıklarını ilk benden öğrendiğiniz ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, anne-baba olmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında Paris'te sürpriz yapıp evlenen çift, ağustosta da bebek müjdesi vermişti.







Oğullarını kucaklarına almaya hazırlanan çift, bu heyecanlı günleri ileride hatırlamak için objektif karşısına geçmiş. Karnı burnunda pozlar veren ünlü oyuncu ile Yunanistan'ın Olympiakos takımında top koşturan eşi bu kareleri takipçileriyle paylaştı. Çok mutlular maşallah, daim olsun...







LONDRA'DA ÖN BALAYI

İş insanı Erdinç Acar ile oyuncu sevgilisi Sezgi Sena Akay'ın aşkı doludizgin devam ediyor. Üç çocuğunun annesi Hande Demir ile iki kez evlenip boşanan Erdinç Bey, üçüncü evliliğini yapacağına kesin gözüyle bakılan Sezgi Sena Akay ile Londra'da tatildeydi. Kasımdaki ara tatilde, Erdinç Bey'in Hande Demir'den olan çocuklarıyla Miami'de tatil yapan aşıklar, bu kez baş başa Londra'ya gitti. Önceki gün yurda dönen aşıklar, tatil için gittikleri Londra'da bir nevi ön balayı yaptı. Bu arada Sezgi Sena Akay'ın da, üç yıl evli kaldığı Emir Hasanoğlu'ndan bir oğlu var. Evlenirlerse kocaman bir aile olacaklar.







BAŞYAPITLAR SATIŞA ÇIKIYOR

Pandemi ile hayatımıza giren çevrimiçi müzayedeler, yeni yılda da devam ediyor. Maya Portakal Bitargil de yeni yılın ilk çevrimiçi müzayedesine imza atmaya hazırlanıyor.







3-17 Şubat'ta gerçekleşecek çevrimiçi müzayedede, hem Mimmo Rotella, Nejad Devrim ve Ömer Uluç gibi modern dönemin yıldız sanatçılarının eserleri hem de Süleyman Seyyid, İbrahim Çallı ve Şevket Dağ gibi klasik dönemin ustalarının başyapıtları yer alıyor. Ayrıca, bu özel seçkide Osman Hamdi Bey'in sürpriz bir eseri de satışta; bilginize...