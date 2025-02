64 yaşındaki ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu, ikinci kez damat olmaya hazırlanıyor! Evet, yanlış okumadınız... Hem de herkesin "İki güne ayrılırlar" dediği, yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan ile... Murat Bey, halen iş ortağı olan Melkan Gürsel'den 2015'te boşandıktan sonra tam dokuz yıl Nina Öger ile flört etmişti.







Evleneceklerine kesin gözüyle bakılırken Nina Öger'den geçen yaz ayrılan Murat Bey arayı hiç açmadan herkesi şaşırtıp asistanı Tuba İnan ile flört etmeye başlamıştı. Sosyal medyada sevgilisiyle aşk kokan pozlarını paylaşıp herkesi şaşkına uğratmaya devam eden Murat Bey, önceki gün de en büyük bombasını patlattı!







Öğrendiğime göre, Murat Tabanlıoğlu, diz çöküp Tuba İnan'a evlenme teklif etmiş ve "evet" cevabını almış. Birkaç aya kadar da evleneceklermiş. İkinci baharını yaşayan Murat Bey'in, bundan sonraki bombası ise, boyunca olan kızı Mina Gürsel Tabanlıoğlu'na kardeş getirmek olacaktır herhalde!!!







BİR HAFTA SONRA MÜJDEYİ VERDİ

Doruk-Tuğana Kaya çiftinin geçen hafta bebeklerini kucaklarına aldığını yazmıştım. Allah çiftin gönüllerine göre vermiş, Ekim 2019'da New York'ta doğan kızları Alara ve Ocak 2021'de İstanbul'da doğan kızları Larisa'nın ardından bu kez erkek nasip etmişti. Aslan Dorukhan adını verdikleri oğlunu da New York'ta dünyaya getiren Tuğana Hanım, bir haftalık olunca oğlunun dünyaya geldiğini müjdeledi.







Tuğana Hanım, oğlunun elini tutuğu fotoğrafı, "Canımın parçası, benim mis kokulu yavrum. Ailemize hoş geldin güzel bebeğim Aslan Dorukhan" notuyla paylaştı. Oğullarını sağlıkla büyütsünler.







BOĞAZ'DA LEZZETLİ PARTİ

Sanat ve sosyete hayatından ünlü isimler önceki gün, Boğaz'daki ünlü otellerden birinde partilediler! Otelin dünyaca ünlü restoranı, 'Magic of Winter' adıyla bir parti düzenledi. Partiye katılan ünlü isimler, önce restoranın ödüllü şefi Marti Pineda'nın hazırladığı özel menüyü deneyimledi. Boğaz manzarasındaki yemeğin ardından sıra eğlenceye geldi. Konuklar, DJ COSH'un çaldığı şarkılarla eğlenmeye başladı. Boğaz'daki bu 'lezzetli parti' geç saatlere kadar devam etti.







DÜNYANIN EN RAHAT ANNESİ!

Eşi Kaan Demirağ'ın işi nedeniyle önceki yıl Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın önceki günkü sosyal medya paylaşımını görünce, gözlerime inanamadım!







Paylaştığı videoda, henüz 3 yaşında olan oğlu Cem, mini bir ATV'nin üzerinde başında kask dahi olmadan tehlikeli hareketler yapıyor. Hatta başka bir videoda, bu ay 2 yaşına basacak olan kardeşi Ada'yı da arkasına bindirmiş!







Aslışah Hanım ise oğlunun ATV üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerle övünüyor. Videonun altına, "En havalı çocuk" diye yazmış bir de! Kendisi de dünyanın en rahat annesi oluyor herhalde! Ben izlerken çok korktum! Aslışah Hanım'ın rahatlığına ise şaştım kaldım!







KOMBİNİ ÇOK BAŞARILI

Ünlü oyuncu Hande Erçel, hafta içinde Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Elie Saab Haute Couture İlkbahar- Yaz 2025 defilesinde boy gösteren Türk ünlülerden biriydi. Giyinme işini iyi bilenlerden biri olan Hande Erçel, defilede, kendi tarzıyla defilesine geldiği markanın tarzını harmanlandığı bir kıyafet tercih etmişti. Elie Saab imzalı kombinde işlemeli eteği, dik yaka bluz ve çizmelerle kombinlemesi, çok karizmatik bir görünüm ortaya çıkarmış ve çok da şık olmuş.







Tüvit, modanın ikonik materyali olmaya devam ederken bu sezon dış giyime de sıçrıyor. Zamansız tüvit ceketleri, bu sezon mont şeklinde göreceğiz.







Bu sezon ayakkabı trendlerinde derin dekolteler daha retro görünümlere yerlerini bırakıyor. Dar kesim sivri burun modellere göz atmakta da fayda var.







Kış sezonunda, şıklığı garanti edebilecek parçaların başında kadife ceketler geliyor. Kadife ceketler, hem elbise hem etek hem de pantolonlarla çok uyumlu oluyor.