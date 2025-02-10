2021 yılından beri aşk yaşayan iş insanı Burak Kaya ile cemiyet hayatından Fatoş Altınbaş'tan nikah davetiyesi beklerken ayrılık haberi geldi. Dört yıla yakındır mutlu mesut bir aşk yaşayan, hatta geçtiğimiz aylarda nişanlandıkları konuşulan ünlü çiftin, anlaşarak ayrıldığını öğrendim.

Anlaşamadıkları neydi bilmiyorum ama karşılıklı oturup konuşmuşlar ve anlaşarak ilişkilerini sonlandırmaya karar vermişler. Biliyorsunuz Fatoş Altınbaş 2019'da, Burak Kaya da 2020 yılında boşanmış ve 2021 yılında da dostlukları aşka dönüşmüştü.

Anlaşarak ayrıldıklarına göre, aşkları bitse de dostluklarının devam edeceği kesin. Herkesin evleneceklerine kesin gözüyle bakarken ayrılık haberlerinin gelmesine şaşırdım ama böyle dostça ayrılmalarına da sevindim. Keşke her ayrılık böyle olsa…



CECELİ'NIN DAĞ ŞIKLIĞI!

Şarkıcı Mustafa Ceceli, sömestir tatilinin ikinci haftasında, eşi Selin Hanım ile ilk eşi Sinem Gedik'ten olan oğlu Arın'ı İsviçre'nin ünlü kayak merkezi St. Moritz'e götürmüştü. Kartalkaya'da yaşanan felaket yüzünden anlık paylaşım yapmayan çiftten Selin Hanım, hafta sonu St. Moritz'te çekilmiş birkaç fotoğraf paylaştı.

St. Moritz'de, 40. Snow Polo World Cup'ı izlerken çekilmiş fotoğraflarında ise Mustafa Ceceli'nin 'şıklığı' dikkatimi çekti! Ünlü şarkıcı, şık olmak isterken nerede olduğunu unutmuş! Oradaki takım elbiseli tek insan Ceceli'dir herhalde. Takım elbisenin içine kazak giyip ortama uyum sağlayacağını düşünmüş ama olmamış!



GÜL DÜRÜST TEKRAR AİLEYE GİRDİ!

Galatasaray eski yöneticilerinden merhum Ekrem Dürüst ve kardeşleri Ali- Osman Dürüst ve merhume Şükran Bayatlı'nın annesi Nezaket Dürüst, cuma günü vefat etti. Bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ebediyete uğurlanacak Dürüst'ün gazetedeki vefat ilanında bir şey dikkatimi çekti!

İlanda, merhum Ekrem Dürüst'ün eşi, büyük gelini Gül Dürüst'ün de adı vardı! Oysa merhume Nezaket Hanım'ın eşi Ahmet Şükrü Dürüst, 2009'da vefat ettiğinde; vefat ilanında, Gül Dürüst haricinde aileden herkesin ismi vardı. Anlaşılan bu vefat, ailedeki küslüğü bitirmiş.



TATİL BİTER SANAT BAŞLAR

Sömestir tatilinin bitmesiyle şehirde sanat rüzgarı yine esmeye başladı. Sanatın tüm disiplinlerinde eser üreten bağımsız ve genç sanatçılara destek amacıyla kurulan sanat alanı Loft Art'ta da, "Yaşam, Şarkısını Söyler" adında bir sergi açıldı.

Kişilerin hayatımızda bıraktığı izlerin, hislerle olan bağlantısını ve kusurlarımızla bir bütünlük oluşturmasına odaklanan sergi, 15 bağımsız sanatçının eserlerinden oluşuyor. 22 Mart'a kadar açık kalacak sergiyi ziyaret etmenizi öneririm.