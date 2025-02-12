Sabancı Ailesi'nden merhum Mehmet Sabancı'nın DJ oğlu, gerek mesleği gerekse ünlü kadınlarla yaşadığı aşklarla magazin basınında sıkça yer alır. Şimdi ben onunla ilgili bir haber vereceğim ama mesleği veya şimdiki sevgilisi oyuncu Esra Bilgiç ile ilgili değil!

Faruk Sabancı'nın, 2022 yılında 16 milyon liraya aldığı, şimdi ise fiyatı 40 milyon lira civarında olan lüks marka sarı renkli süper spor otomobiline kasko yaptırmadığını öğrendim. Sebebi ise cimriliğiymiş! Evet, yanlış okumadınız. Otomobilinin yıllık kaskosu 600 bin liraymış ve bu parayı vermek istemediği için 40 milyonluk otomobiline kaskosuz biniyormuş.

Kasko yaptırmadığı için de otomobilini ne valelere emanet ediyormuş ne de şoförüne veriyormuş. Hatta, şehirlerarası yollara da çıkarmıyormuş.

Yazın Bodrum tatiline giderken kendisi uçakla gitmiş, otomobilini çekiciyle getirtmiş. Umarım kaza yapmaz ve 600 bin liradan kaçarken 6 milyon lira tamir parası ödemek zorunda kalmaz.



SANATÇI GELİN 6 AYLIK HAMİLE

37 yaşında nikah masasına oturan iş insanı Atasay Kamer, baba oluyor. Şubat 2023'te tatil için gittikleri Courchevel'de helikopter kiralayıp Alpler'in üzerinde 3 bin metrede uçarken evlilik teklif ettiği, Eylül 2023'te de İstanbul'da görkemli bir düğünle evlendiği heykeltıraş eşi Chiara de Rocchi Atasay'ın hamile olduğunu öğrendim.

Chiara Hanım altı aylık hamileymiş ve bir kızları olacakmış. Eşinin üzerine titrediği konuşulan Atasay Bey, Chiara Hanım'ın elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyormuş. Bu arada ilk torunlarını kucaklarına alacak olan Cihan-Çiğdem Kamer çifti de çok heyecanlıymış.



İKİNCİ KEZ DAMAT OLACAK

Sunucu Özlem Yıldız'ın 2013'te boşandığı Sinan Serter, ikinci kez damat olmaya hazırlanıyor. İş insanı Sinan Serter'in gönlünün yeni sultanı Simge Duran. Dört yıldır flört ettiklerini öğrendiğim aşıklar, ilişkilerini resmiyete dökmeye karar vermiş.

Geçen hafta perşembe günü aile arasında gerçekleşen bir törenle evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmışlar. Düğün için de arayı çok açmak istemeyen çiftin mutluluğu daim olur umarım.



ONURLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR

TIME dergisinin önceki yıl 'Dünyanın En Etkili 100 Sürdürülebilirlik Lideri ve İklim Aktivisti' arasında gösterdiği mimar Mina Hasman Eleftrahidis'e bir büyük onur daha.

Daha sürdürülebilir ve eşit bir dünyayı şekillendirmek için mükemmelliği ve eğitimin dönüştürücü gücünü simgeleyen, İngiltere'deki University College of Estate Management, Mina'ya Fahri Doktora unvanı verdi. "Bu takdiri almak olağanüstü bir onur" diyen Mina'yı, ben de çok tebrik ediyorum. Bakalım bundan sonra Nurettin Hasman ile Güliz Onursal'ın kızı olan Mina'nın daha hangi başarılarıyla övüneceğiz.