Türk Hava Yolları (THY), Güney Amerika'daki Meksika'nın Mexico City ve Cancun şehirlerine tarifeli seferlere başladığından bu yana İstanbul'un elitleri buraları ikinci adresleri yapmıştı. Flört etmeye başladıklarını, Mayıs 2023'te ilk bu köşeden öğrendiğiniz sunucu Özlem Yıldız ile turizmci iş insanı Mete Vardar da, önceki gün THY ile Cancun'a uçtu.

Sevgililer Günü'nü kutlamak için gittiklerini öğrendiğim aşıklar, son yılların en trendi destinasyonlarından Cancun'da, hem aşk tatili yapacak hem de kışın ortasında deniz ve güneşin keyfini sürecek. Aşıkların ayrıca Cancun'un komşusu olan bir diğer çok moda tatil beldesi Tulum'a geçeceğini de öğrendim.

Bir hafta boyunca, Cancun ve Tulum'da aşklarını kutlayacak olan Özlem Yıldız ile Mete Vardar'ın mutluluğu daim olur inşallah. Bu arada evlenmeyi düşünmediklerini söylüyorlar ama bu işler belli olmaz. Ancak belli olan bir şey var ki o da; evlilik olsa da olmasa da bu aşkın uzun ömürlü olacağı...



BEYAN ESASTIR!

Dün Sabancı Ailesi'nden DJ Faruk Sabancı'nın, 40 milyon liralık süper spor otomobiline, yıllık 600 bin lira tuttuğu için kasko yaptırmadığını yazmıştım. Haberim üzerine Faruk Sabancı'nın basın danışmanı aradı.

Otomobilin kaskosunun olduğunu, ayrıca birkaç ay önce de otomobilini sattığını söyledi. Beyan esastır; Faruk Sabancı öyle diyorsa diyecek bir şeyim yok. Demek ki beni, Faruk Bey'e ve otomobil dünyasına çok yakın olan ve ayrıca çok güvendiğim kaynağım yanılttı! Bu arada Faruk Bey, göz alıcı sarı otomobilini sattığına göre yerine ne aldı acaba, onu da çok merak ettim.



ANNESİNİN TAHTINA ADAY

Eşinin işleri nedeniyle yaklaşık bir yıldır ailece Dubai'de yaşayan Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ, çocukları Cem ve Ada ile Uludağ'daki baba ocağına tatile geldi.

Çocukluğundan beri her kışı Uludağ'da geçiren, üst üste 6 kez şampiyon olan milli kayakçı Aslışah Hanım, oğlu Cem'in de iyi bir kayakçı olması için uğraşıyor. Önceki yıl daha 15 aylıkken Cem'i kayağa başlatan Aslışah Hanım, şimdi 40 aylık olan Cem'e ders aldırmaya devam ediyor. Ara sıra da eşi Kaan Bey ile Cem'i zirveye de çıkarıp oradan birlikte kayarak iniyorlar. Küçük Cem annesinin tahtına aday gibi gözüküyor.



MODACIDAN YENİ BİR SERGİ

Yıllar önce Viyana'da resim dersleri alan modacı Ferruh Karakaşlı, pandemide makası bırakıp eline fırçayı almış ve o dönemden sonra daha fazla resim yapmaya başlamıştı. Ünlü isimleri giydirmeye devam ederken, bir yandan da resim üreten Karakaşlı, bu süreçte iki sergi açmıştı.

Dört farklı serisinden oluşan "Kaotik Harmoni" adını verdiği üçüncü kişisel sergisini ise önceki gün sanat tutkunlarıyla buluşturdu. Semboller, imajlar ve imgelerle yarattığı eserleriyle dikkat çeken Karakaşlı'nın sergisi 20 Mart'a kadar açık; bilginize...