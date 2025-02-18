Aralık ayında, COP29'da (29. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı) sunum yapan bir de panel yöneten, geçen hafta İngiltere'deki University College of Estate Management'tan Fahri Doktora unvanı alan mimar Mina Hasman, bu hafta 'yazar' kimliğiyle İstanbul'a geliyor.

TIME dergisinin 'Dünyanın En Etkili 100 Sürdürülebilirlik Lideri ve İklim Aktivisti' arasında gösterdiği Mina'nın, bu başarısında büyük payı olan 'RIBA Climate Guide' adlı kitabı Türkçe'ye çevrildi.

Mina İstanbul'a gelip 'RIBA İklim Rehberi' adıyla çıkacak kitabının tanıtımını yapacak. Cumartesi Salt Galata'daki lansmanda okurlarla da buluşacak.

Londra'da yaşayan Mina Hasman, Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsü (RIBA) üyesi ve dünyaca ünlü bir mimarlık şirketinin 'sürdürülebilirlik direktörü' olarak dünyada saygın bir yere sahip. Mina'nın kitabının ülkemizde de ilgi göreceğine şüphem yok.



TEHDİTLERE PABUÇ BIRAKMADI

Geçen ay, ünlü iş insanı İzzet Garih'i, Ahmet Furkan B. adlı biri tehdit etmiş hatta aracıyla Garih'in işyerine girmeye çalışmıştı. Garih'e çeşitli tehditler de savuran söz konusu kişi, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

İzzet Garih'i, eşi Roksi Hanım ile Bebek'te yürüyüş yaparken görünce bunlar aklıma geldi. Demek ki, saldırı girişimi ve tehditler İzzet Bey'i korkutmamış ya da İzzet Bey bunların hayatını etkilemesine izin vermemiş. Garih çifti, rutin hayatını sürdürüyor ve sıkça yaptıkları gibi Bebek'te yürüyüşlerine devam ediyorlar. Tehditlere de pabuç bırakmadılar...



MEKAN İŞİNE GERİ DÖNDÜLER

Sosyetenin sevilen çifti Aslı Aktürk-Bora Pehlivanlar, 2019'da Ulus'ta harika bir mekan açmıştı. Ancak kısa sürede müdavimlerini yaratan ve popüler olan mekan, maalesef pandemiye kurban gitmişti!

Öğrendim ki Pehlivanlar çifti, yıllar sonra mekanlarını Cihangir'deki otellerinin üst katında yeniden açmış. İşletmesini de yine Ali Sayar'a emanet etmişler. Önceki gün karşılaştığım Aslı Pehlivanlar. "İyi yemek, iyi müzik ve iyi mekan anlayışımızdan ödün vermeden, kaldığımız yerden devam ediyoruz" dedi. İyi işleri olsun...



PARTİYE YILDIZ YAĞDI

Dünyaca ünlü isimlerin fotoğrafçısı Mert Alaş, geçen hafta sona eren New York Moda Haftası'nda bir parti verdi. Mert Alaş'ın erken doğum günü (20 Şubat'ta doğdu) kutlamasının da yapıldığı partiye resmen yıldız yağdı.

Madonna, Adriana Lima, Irina Shayk, Jessica Stam, Olivia Palermo gibi dünyaca ünlü kankaları partide Mert'i yalnız bırakmadı. Partide Türk sosyetesinden de ünlü bir isim vardı. Uzatmalı nişanlısı Amerikalı yapımcı Stuart Parr ile Londra ve Venedik'te yaşayan Özlem Önal da partideydi. Böyle partiler de olmasa Özlem Önal'ı hiç görmeyeceğiz. Bu arada parti dünya basınında da bir hayli ses getirdi.