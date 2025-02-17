Şu sıralar sosyete kulislerinde en çok konuşulan konu, yaklaşık 20 yıldır aynı yastığa baş koyan sosyetenin sevilen çifti Enver-İpek Varol'un sessiz sedasız boşanması! Şaşkınlığın nedeni ise, boylarınca iki çocuğu olan çiftin yaklaşık bir yıl önce boşanması ve en yakınlarının bile bunu daha yeni öğrenmesi!







En yakınları derken; Enver Bey'in dayısı Selim Kosif başta olmak üzere Metin Şen, Aslı Gümüşel, İzzet Antebi gibi yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen dostlarından bahsediyorum. Onlar bile Varol çiftinin boşandığını daha yeni öğrenmiş ve tahmin edeceğiniz gibi şoke olmuşlar.







İşin ilginci boşandıklarını herkesten gizleyen çiftin birlikte dost davetlerine katılmaya devam etmeleri! Benim gibi herkes bu gizemli boşanmanın nedenini merak etse de henüz kimse öğrenmiş değil. Ben öğrenir öğrenmez sizinle paylaşacağım!







YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Sanatçı Sevinç Yıldız'ın bir süre aşk yaşadığı, önceki ay dünyaya getirdiği kızının babası olduğunu iddia ettiği Raif Dinçkök yine aşık! 2021'de 19 yıllık eşi Esra Tümen'den boşanan Raif Bey'in gönlünün yeni sultanı, kendisi gibi dul ve iki oğlu olan Seda Boyraz.







Uzun yıllar New York ve Londra'da yaşayan, geçen yıl Türkiye'ye kesin dönüş yapan Seda Hanım ile Raif Bey'in aşkı iki ay önce başlamış. Aşıkları, Bebek'teki popüler spor kulübünde ve Fenerbahçe'nin Anderlecht'i 3-0 yendiği maçta gören bir arkadaşım çok mutlu gözüktüklerini söyledi. Umarım daim olur.







AŞK KOKAN ETKİNLİK

D&R, Sevgililer Günü'nde, Bağdat Caddesi'ndeki yeni mağazasının açılışına özel, Kürşat Başar eşliğinde aşk kokulu bir etkinliğe imza attı. Şamdan Plus ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, iş ve cemiyet hayatından birçok ünlü isim katıldı. Etkinlikte, gazeteci, yazar ve müzisyen Kürşat Başar, "Başucumda Müzik" adlı kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Ünlü konuklar, bu söyleşinin ardından koku uzmanı Tuna Cankurtaran'dan da aldıkları bilgilerle koku atölyesine katılıp kendi aşk kokan parfümlerini yarattılar.