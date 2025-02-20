Türkiye'nin en ünlü caz piyanistlerinden olan 63 yaşındaki Kerem Görsev'in yeniden aşık olduğunu öğrendim. Daha önce başından iki evlilik geçen Görsev, bu kez bir meslektaşına gönül vermiş.

Görsev'in gönlünün yeni sultanı, ünlü şarkıcı Neco'nun kızı olan ve baba mesleğini yapan Zeynep Özyılmazel. Başarılı sahne performanslarıyla adından söz ettiren 47 yaşındaki şarkıcı Zeynep Özyılmazel ile Kerem Görsev'in aynı sektörde oldukları için tanışıklıklarının eskilere dayandığına eminim ama aşkları ne zaman ve nasıl başladı öğrenemedim.

Ancak yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre Görsev ile başından iki yıl süren bir evlilik geçen Özyılmazel'in mutluluktan ayakları yere değmiyormuş. İlk kez kendisi gibi bir müzisyen ile aşk yaşayan Kerem Görsev'in bu aşkı bakalım uzun ömürlü olacak mı..



BASTONDAN KURTULACAK

7'den 70'e tanıyan herkesin çok sevdiği mimar Naim Arnas'a 2025 yılı büyük değişimler getirdi. Önce yeni yılın ilk günü ilk kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı. Bu ayın başında da tam 15 yıldır kaçtığı total kalça protez ameliyatı için bıçak altına yattı.

Korkusundan dolayı ameliyat olmaktan kaçan Naim Arnas, son zamanlarda bastonla yürümek zorunda kalmıştı. Arnas, başarılı operasyonun ve hastanede geçen nekahat döneminin ardından taburcu oldu. Naim Arnas, bir iki ay içinde bastonsuz yürüyebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi; çok geçmiş olsun.



BÜYÜK USTA İÇİN ÖZEL BİR SERGİ

2010 yılında vefat eden çağdaş Türk sanatının son büyük ustalarından Ömer Uluç'un sanatını özleyenler için müjdeli bir haberim var. İstanbul Modern, ustanın Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer vereceği 'Ufuk Çizgisinden Öteye' başlıklı sergisini açmaya hazırlanıyor.

Ömer Uluç'un sanatsal pratiğinde erken dönem örneklerini barındıran 1960'lardan, 2010'daki vefatına kadar olan süreçteki üretimlerini bir araya getiren sergi, 21 Mart'ta açılacak. Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun'un üstlendiği sergide sanatçının 300'ün üzerinde çalışması yer alacak; kaçırmayın.



11 ŞAHİTLE GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Taner-Tülay Yıldırım çiftinin avukat kızları Helin Yıldırım da yuvadan uçtu. Helin Yıldırım ile uzun süredir flört ettiği sanayici sevgilisi Hakan Çopur, ekim ayında evlilik yolunda ilk adımı atıp nişanlanmıştı.

Arayı çok açmak istemeyen çift, geçenlerde de Boğaz'daki beş yıldızlı bir otelde, tam 11 kişinin şahitlik ettiği dillere destan bir düğünle evlendi. Balayı için Maldivler'e giden çiftin mutluluğu umarım daim olur. Bu arada düğünün en dikkat çeken kişisi, 1.5 ay önce Londra'da bir AVM'de düşüp başını çarpan Hülya Koçyiğit'ti. İngiltere'nin sağlık sisteminden şikayet eden Hülya Hanım, sağlığına kavuşmuş.