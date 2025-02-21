Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın ayrılığı herkesi şoke etmiş durumda! Şimdi herkes, 2023 yazında aşk yaşamaya başlayan çiftin neden ayrıldığını merak ediyor.

Sanat ve sosyete kulislerinde ise ayrılığa üçüncü bir şahsın neden olduğu konuşuluyor. Hatta Top 10'daki bu dedikoduda, üçüncü şahsın adı da geçiyor.

Şükrü Özyıldız ile Sibil Çetinkaya'nın arasına, ünlü iş insanı babasıyla aynı adı taşıyan Murat Akdoğan girmiş! Sibil, dört yıl önce Hande Erçel ile kısa süreli bir aşk yaşayan, 40 yaşındaki Murat Akdoğan'a gönlünü kaptırmış.

Bu arada ünlü oyuncunun Sibil'i çok sevdiği, araya üçüncü şahıs girmese bu ilişkiyi kesinlikle bitirmeyeceği de söyleniyor. Doğrusu halen sosyal medyada birbirlerini takip edip aşk kokan fotoğraflarını silmedikleri için bu 'ihanet' iddiası bana çok doğru gelmiyor ama "Ateş olmayan yerden duman çıkmaz" diye de boşuna söylenmiyor. Yakında dedikodu mu gerçek mi ortaya çıkar.



ŞEYMA'YA TOLSTOY'LU CEVAP!

Şeyma Subaşı, gazeteci Funda Karayel'in sunduğu A Para'da yayınlanan 'Yıldızlı Sohbetler' programına konuk oldu.

Yaşam stili ve elindeki olanaklar hakkında "Kapma yoktu, şimdi var. Ben kapmadım, zaten ayağıma geldi. 22-23 yaşında anne oldum, ben bu kızlar gibi değildim" diyen Subaşı, yine büyük yankı uyandırdı.

Şeyma, sosyal medyada linç yerken selefi Zeynep Yılmaz'ın bir paylaşımı da ona cevap olarak yorumlandı. Yılmaz, Tolstoy'un, "Cahilde eksik olan akıl değildir, o kurnazdır; eksik olan ahlaktır.

Cahil, güçlüdür. Kendi mutluluğundan başka hedefi olmayan insan kötü insandır" sözünü paylaştı. Bakalım bu imalı paylaşımına Şeyma'dan bir cevap gelecek mi?



ZİRVEDE BULUŞTULAR

2003'te Olivier Reza ile evlenip New York'a gelin giden Ender Mermerci'nin ortanca kızı Yosun Reza ile İstanbul'da yaşayan küçük kızı Derin Mermerci, kayak tatili için İsviçre Alpleri'nde buluştu.

Türkler genelde Courchevel'i ikinci adresleri yapmışken onlar, aristokratların da tercihi olan İsviçre'nin en önemli kayak merkezlerinden Gstaad'ı tercih etti. Bu arada hayat arkadaşı Murat Aslan ile Gstaad'a giden Derin Mermerci'nin de, ablası Yosun Reza'nın da aşırı zayıflığı dikkatimi çekti. Hoş hep zayıftılar ama filtre hilesi değilse bu kez kantarın topuzunu fazla kaçırmışlar gibi!



TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin en genç ralli şampiyonu unvanına sahip Kerem Kazaz, 19 yaşında unvanlarının arasına 'en hızlı çaylak'ı da ekledi! FIA Gençler Dünya Ralli Şampiyonası'nın (JWRC) 2. ayağı olan İsveç Rallisi'nde yarışan Kerem, şampiyonanın en genç ikinci pilotu olarak

1.050 km'lik kar ve buzla kaplı zeminde 300 kilometreyi aşkın özel etapta 4 gün boyunca mücadele etti. İlk kez yarıştığı JWRC'nin 7. etabında gösterdiği performansla, şampiyonada bir etapta 'en iyi zamanı yapan ilk Türk pilotu' oldu ve şampiyonanın "en hızlı çaylağı" olarak adını tarihe yazdırdı. Tebrikler...