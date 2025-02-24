Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız ile fenomen sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın şoke eden ayrılığıyla ilgili iddialar havada uçuşurken cuma günü kulağıma gelen bir dedikoduyu paylaşmış ve ayrılığa üçüncü bir şahsın sebep olduğunu yazmıştım.







Dedikoduya göre; Sibil gönlünü iş insanı Murat Akdoğan'a kaptırmış ve Şükrü'den ayrılmıştı. Yazımda 'ihanet' iddiasının bana doğru gelmediğini ama ateş olmayan yerden duman çıkmayacağını da eklemiştim.







İşin doğrusunu öğrendim. Evet aşk doğru ama ihanet yok! Sibil, Murat Akdoğan ile aşk yaşıyormuş ama bu aşk Şükrü'den ayrıldıktan sonra başlamış. Peki öyleyse Sibil Çetinkaya ile Şükrü Özyıldız'ın büyük aşkı neden bitti?







Onu da öğrendim. Meğer Sibil evlenmek istiyormuş, Şükrü ise evlilikten kaçıyormuş. Sonunda Sibil "Evlilik yoksa ben de yokum" demiş. Bakalım Sibil evlilik hayalini Murat Akdoğan ile gerçekleştirebilecek mi...







KARDAN HAWAİİLİ KADIN YAPTILAR

İstanbul'a uzun zamandır beklenen kar nihayet geldi ve her yer beyaza büründü. İstanbullular kendilerini sokağa atıp kartopu oynadı, kardan adam yaptı ve karın keyfini çıkardı. Onlar arasında İstanbul'un elitleri de vardı. İş insanı Rıfat Dedeman ile 7 yıldır flört ettiği hayat arkadaşı estetik cerrah Evrim Uçkunkaya da kardan adam yaptı ama onların ki hepsinden farklıydı. Aslında onların yaptıkları kardan kadındı! Dedeman ile Uçkunkaya, kardan kadınlarını "Bizim kreasyon Hawaiili Kardan Kadın" notuyla sosyal medyadan da paylaştı. Eee, estetikçinin kardan adamı da böyle oluyor demek ki!!!







EŞİ VE OĞLU KAYDI KENDİ SEYRETTİ

2017 yılından bu yana Londra'da yaşayan emlak kralı Dikran Masis ile 35 yaş küçük eşi Yasemin Hanım, oğulları Theo ile İsviçre'nin dünyaca ünlü kayak merkezi St. Moritz'de tatilde. 70 yaşında oğlu Theo'yu kucağına alarak 'Yaşlı Babalar Ligi'nde ikincilik koltuğuna oturan 79 yaşındaki Dikran Bey, kayak yapmak yerine eşi ve oğlunu izlemeyi tercih etti. Masis çifti, Prens William ve Prens Harry'nin gittiği Wetherby Kensington'da üç yıl okul öncesi eğitimini bitiren oğulları Theo'yu, önceki yıl City Junior School'a kaydettirmişti. Okulu tatile giren Theo, St. Moritz'de ailesiyle tatilin keyfini çıkarıyor.







TÜRK MODACIDAN GÖRKEMLİ DEFİLE

Dünyaca ünlü isimleri giydiren moda tasarımcısı Neslişah Yılmaz, Londra Moda Haftası ile eş zamanlı gerçekleşen yine özel bir defileye imza attı. Defilede, seçkin 15 model, Yılmaz'ın 30 tasarımını podyumda sergiledi. İrem Akalın'ın styling'ini yaptığı defilede Mercan Dede feat Adil Kaan müzikleri de büyük beğeni topladı. Yılmaz'ın, İzmir ve Efes Antik Kenti'nden ilham alarak tasarladığı koleksiyonun tanıtımı için Çağla Şıkel de baş manken olarak podyumdaydı. Londra Büyükelçisi'nin eşi Sevcan Ertaş, Esra Oflaz, Işıl Reçber ve Zerrin Tekindor, Neslişah Yılmaz'ın başarısına bizzat şahitlik eden isimlerdi.