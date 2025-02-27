Aylar önce yazdığım gibi, Sabancı Ailesi'nin artık resmen bir 'istenmeyen çocuğu' daha var! Hacı Sabancı, mahkeme kararı ile 4 yaşında nur topu gibi bir erkek evlat sahibi oldu.

Böylece, Hacı ve eşi Nazlı Hanım'ın, 15 Ağustos 2023'te dünyaya gelen kızları Arzu Alara'ya da 4 yaşında bir abi geldi! Sabancıların başına böylesi bir olay 60 yıl önce de gelmiş; Hacı'nın amcası merhum İhsan Sabancı da, evlilik dışı çocuk sahibi olmuştu. Hoş her dönem sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler bu durumlarla karşı karşıya kaldı.

Merhum Erol Büyükburç, Metin Akpınar, İbrahim Tatlıses ve Küçük Emrah ilk akla gelenler. Ancak bu konuda rekor, ünlü iş insanı Serdar Bilgili'de... Serdar Bey, 'evlilik dışı çocuk' olayını tam üç kez, üç farklı kadın ile yaşadı. İş insanı Aysel Yolaçan, eski milli atlet Melahat Kokalp ve ABD'li makyaj uzmanı Ivy Sims, çocuklarının Serdar Bilgili'den olduğunu ispatlayıp, nüfusuna aldırtmıştı. Diğerlerini bilmiyorum ama umarım Hacı Sabancı, oğlu Uzay'a 'babalık' yapar.



REKOR SERDAR BİLGİLİ'DE

Serdar Bilgili'nin beş çocuğu var ama beşinin de annesi farklı. Bu arada Lal ile Ali dışında birbirini tanıyan kardeş yok!



ANNE-KIZ KIŞ MASALI YAŞADI

Türk Hava Yolları, Aralık 2019'da Finlandiya'nın Lapland bölgesinin başkenti Rovaniemi'ye direkt uçuşlara başlayınca en çok sevinen İstanbul'un elitleri olmuştu.

Her yıl bu zamanlarda Kuzey Işıkları'nı görmek, ren geyikleri ve husky'lerin çektiği kızaklarla gezmek ve -20 derecedeki buz denizine girmek için Lapland'a akın ediyorlar. Son olarak Zeynep Üstünel ile kızı Mina Üstünel bu modanın takipçisi oldu.

Anne-kız, donmuş denizin üstünde yürüdüler, koştular, dans ettiler ve özel elbiselerle yüzdüler. Zeynep Üstünel'in dediği gibi, şahane bir kış masalı yaşadılar.



MUTLULUK POZU

Cem Boyner'in Bilgün Dereli'den olan kızı Ayşe Boyner, Ekim 2020'de Cem Telvi ile evlenip senesine boşanmıştı. Yıllarca gönül kapısını kapayan Ayşe Boyner, geçen yıl baharda yapımcı Metin Anter ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Sevgilisini ailesiyle de tanıştıran Ayşe Boyner'in güzel bir ilişkisi olduğunu duyuyordum. Aşıkları en son, geçen eylül ayında Odunpazarı Modern Müze'nin beşinci yıl kutlamasında görmüştüm ve ondan sonra da bir daha ortalarda gözükmemişlerdi. Tam ayrıldıklarını düşünmeye başlamıştım ki, önceki gün Ayşe Boyner, sevgilisi Metin Anter ile mutluluklarının fotoğrafını paylaştı.