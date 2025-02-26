Tekstil, inşaat ve turizm gibi pek çok alanda faaliyet gösteren bir holdingin patronu Ahmet Akbalık, 54 yaşında kayınpeder olmaya hazırlanıyor! Kızı Kübra'nın mürüvvetini görmeye hazırlanan Ahmet Akbalık'ın müstakbel damadı da kendisi gibi iş dünyasından başarılı bir isim olan Kaan Namlıcı.

Daha 31 yaşında olan Kaan, uluslararası turizm yatırımları yapan ve gayrimenkul geliştiren bir şirketin kurucusu ve 'Gayrimenkul Dahisi' olarak nam salmış durumda. Kübra Akbalık ile Kaan Namlıcı, evlilik yolunda ilk adımı attı ve haziran ayında hayatlarını birleştirecekler.

Peki Kübra ile Kaan, nerede tanıştı dersiniz? Asker ocağında!!! Evet, yanlış okumadınız. Kübra ailesiyle birlikte, askerliğini yapan abisi Mehmet Can'ın yemin törenine gitmiş ve orada abisinin asker arkadaşı olan Kaan ile tanışmış. Kısmet işte; ne zaman, nerede karşına çıkacağı belli olmaz! Umarım bir ömür mutlu olurlar.



'GÜZEL' DAVETİ KAÇIRMIYORLAR!

Biliyorsunuz hep dile getiririm; bizim sosyete, güzelliğine ve bakımına çok düşkündür. O yüzden de bunlarla ilgili etkinlik ve davetleri hiç kaçırmazlar. Geçen hafta Avrupa'nın ünlü bir güzellik ve bakım kliniğinin İstanbul şubesinin açılışı vardı ve sosyete, resmen açılışa akın etti.

Dalia Garih'ten Aslıhan Sabancı'ya, Feryal Gülman'dan Zeynep Üstünel'e kadar birçok isim oradaydı. Tabii, kliniğin uzmanlarından yeni teknikler ve yeni güzellik ürünleri hakkında detaylıca bilgi almayı da ihmal etmediler.



DÜNYA STARLARIYLA DEFİLE İZLEDİ

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı rol arkadaşı Afra Saraçoğlu'ndan geçtiğimiz haftalarda ayrılan Mert Ramazan Demir, önceki gün tek başına Londra'ya gitti. Ayrılık stresini atmak ve kafa dinlemek için gittiğini düşünebilirsiniz ama değil.

Mert, Londra Moda Haftası'nda yeni koleksiyonunu sergileyen dünyaca ünlü İngiliz markasının davetlisi olarak oradaydı. Türkiye'den davet edilen tek sanatçı olan Mert Ramazan Demir, Orlando Bloom, Nicola Peltz- Brooklyn Beckham çifti ve Nicky Hilton Rotschild gibi yıldızlarla birlikte markanın defilesini izledi.



KENDİ SANAT MEKANINI AÇTI

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sanat Bölümü Başkanı, akademisyen ve sanatçı Prof. Dr. Lütfü Kaplanoğlu, Cihangir'de yeni bir sanat mekanı açtı.

Türkiye'de ve dünyanın farklı noktalarında 200'den fazla karma sergiye katılan Kaplanoğlu, sanat mekanın açılışını ise AŞK adını verdiği 28. kişisel sergisi ile yaptı. Yürüttüğü uluslararası sanat projeleriyle de adından söz ettiren Kaplanoğlu'nun sergisi, 23 Nisan'a kadar görülebilecek.