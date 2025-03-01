Meslekte 57. yılını sürdüren yeme-içme ve eğlence hayatının duayenlerinden Metin Fadıllıoğlu, önceki gün tam tamına 80'lik bir delikanlı oldu. Sportmen kişiliğiyle yaşıtlarına taş çıkaran ve tam bir ihtiyar delikanlı görüntüsü veren Metin Fadıllıoğlu, kızı Selin Tara'nın organizasyonuyla, kendisinin açıp Ferit Şahenk'in şirketine sattığı Ulus'taki mekanda 80. doğum gününü kutladı.

60. doğum gününü Hindistan'ın Yeni Delhi şehrinde, 70. doğum gününü Barselona'da kutlayan Metin Bey'in İstanbul'daki 80. doğum günü kutlamasına, yaklaşık 500 dostu şahitlik etti.

Yurtdışından dostlarının da geldiği kutlamada, İtalya'dan gelen ünlü şarkıcılar hem Metin Bey'e hem de konuklara eğlenceli bir gece yaşattı. Ben de Metin Bey'e, böyle sevdikleriyle birlikte kutladığı, sağlıklı ve mutlu nice yaşlar diliyorum.



YENİ KOLEKSİYONU İLK DOSTLARI GÖRDÜ

Zamansız tasarımlarıyla tanınan modacı Ayşe Burcu Kaya, ilkbahar-yaz koleksiyonunu hazırladı ve önceki gün de önce dostlarına gösterdi. Kaya, bir mekanda verdiği davette, 'Print Tale' adlı koleksiyonunu, cemiyet, sanat ve moda dünyasından dostlarının beğenisine sundu.

Kadının gücünü göstermek için vahşi doğadan ilham alan zebra desenlerini kullanan ünlü modacı, hem gündüz hem gece giyilebilecek, işlevsel ve şık tasarımlarıyla dostlarından tam puan aldı. Ayşe Burcu Kaya, davetin sonunda, başta konukları olmak üzere, "Kendi doğasıyla koleksiyona ilham olan tüm kadınlara teşekkür ediyorum" dedi.



TAŞKENT KARDEŞLERİN ANNE ACISI

İş dünyası ve sosyetenin en ünlü isimlerinden Sezai, Nur ve Alp Taşkent kardeşler yasta. Çünkü bir süredir hastanede tedavi altında olan 88 yaşındaki anneleri Tomris Taşkent'i kaybettiler. Koah hastası olan Tomris Hanım, dün öğleden sonra yaşamını yitirdi.

Tomris Hanım, bugün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Aile Mezarlığı'na defnedilecek. Yeni nesil bilmez ama Tomris Taşkent, dünyanın sayılı inşaat firmalarından STFA'nın yüzde 70'ine sahipti. Şirketin iki kurucusundan biri olan Sezai Türkeş'in tek çocuğu olan Tomris Hanım, Londra'da üniversitede okurken Yusuf Taşkent ile evlenmiş ve Sezai, Nur ve Alp adlı oğullarını dünyaya getirmişti. Allah rahmet eylesin, çocuklarına da sabır versin.



ÜNLÜ ŞEFTEN ÖZEL İFTAR MENÜSÜ

Ramazan ayına girdik, bu akşam ilk iftarımızı yapacağız. İstanbul'un beş yıldızlı otelleri de iftar sofraları için özel mönüler hazırladı. Boğaz'daki beş yıldızlı bir otel, iftar menüsünü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da uzun yıllardır

Türk mutfağı konusunda araştırmalar yapan ve sayısız ödüle layık görülen şef Ömür Akkor'a hazırlattı. Akkor, iftar menüsünde, klasik tarifleri çağdaş dokunuşlarla buluşturmuş. Ünlü şef Ömür Akkor'un elinin değdiği geleneksel Türk lezzetleriyle iftarınızı açmak isterseniz aklınızda bulunsun.



DOĞAL GÜLŞEN'E ÇOK KIZDILAR!

Ünlü şarkıcı Gülşen'in market alışverişindeki görüntüsü paylaşıldı hafta içi; aşırı zayıflığı ve makyajsız haliyle dikkat çeken fotoğrafına yorum yağdı tabii! Makyajsız sokağa çıkmasını çok cesur bulup takdir edenler kadar, onun bu haline çok şaşıranlar da oldu.

Şaşırma sebepleri ise basında ve sosyal medyada gördükleri Gülşen'den çok farklı görünmesiydi. Ünlü isimlerin çoğu kişisel hesaplarından öyle fotoğraflar paylaşıyorlar ki, doğal halleri ile görenler işte böyle şaşırıyor! Gülşen'in hayranlarının şaşırmasını anlıyorum ancak, kendilerini kandırılmış hissetseler de, bu kadar ağır eleştirilere ve linçe anlam veremiyorum. İnsaf!



AYAKKABI SEÇİMİ YANLIŞ

Bir süredir kendisinden dört yaş küçük Hakan Kurtaş ile mutlu bir birliktelik yaşayan güzel oyuncu Birce Akalay, hafta içinde katıldığı davetteki zarif stili ile radarıma girdi.

Öncelikle şunu söyleyeyim; Birce'nin yeni kestirdiği 'pixie' saçları gerçekten çok yakışmış. Kıyafetine gelince; saten takımı çok hoş durmuş. Paltosunun salaşlığı, görünümüne biraz sabahlık etkisi katsa da yine de şık görünüyordu. Birce'nin bu zarif stilinde, sadece ayakkabı seçimini sevmedim ama o kadar kusur kadı kızında da olur...

TREND RADARI

Sivri burun ve küt burunlar sonrası sıra yuvarlak burunlara geldi. Önümüzdeki sezonda hem topuklu hem düz ayakkabılarda feminen burunlar göreceğiz.





Bu aralar saçlarda kısa modeller öne çıksa da uzun saçlardan vazgeçemeyenler de var. Onlar için ise doğal görünümler ön planda; salaş örgüler ve topuzlar gibi...

Bu sezonun çanta modellerinin arasında öne çıkan ince uzun modeller olacak. Uzun sapları ve ince gövdesi ile farklı bir hava arayanlar için birebir.