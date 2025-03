İtalya'da devam ettirdiği başarılı oyunculuk kariyerini, İspanya'ya da taşımaya hazırlanan Can Yaman, geçen hafta İstanbul'daydı. Ulus'ta oturan bir arkadaşım, Can Yaman'ı, evinin yanındaki apartmandan çıkarken görmüş. Üstelik yalnız da değilmiş; yanında güzel oyuncu Gözde Gürkan varmış. Hatta arkadaşım, ikisinin el ele apartmandan çıktığını söyledi.

Bu arada bir detay daha verdi. Gözde Gürkan o apartmanda oturuyormuş. Her yan yana gördüklerime 'sevgili' yaftası yapıştırmayı sevmem bilirsiniz ama apartmandan el ele çıkmaları, Can Yaman ile Gözde Gürkan'ın sevgili olduğunu gösteriyor. İşini yapan meslektaşlarıma atarlanmasıyla ünlü Can Yaman, bakalım bu haberim için bana bir açıklama yapacak mı? Uzun süredir, sadece İtalyan kadınlarla aşk yaşayan Can Yaman'ın bir Türk'e gönül vermesine de şaşırdım ayrıca. Demek ki İtalyan kadınlarda aradığı mutluluğu bulamamış.



MODAYA UYDU BALİ'YE GİTTİ

2021 yılından beri aşk yaşayan iş insanı Burak Kaya ile cemiyet hayatından Fatoş Altınbaş'tan nikah davetiyesini beklerken geçen ay ayrılık haberi gelmişti. Dostça ayrılan çiftten Fatoş Altınbaş, geçen hafta, yakın arkadaşı Tara Dökmeci ile tatile çıktı.

Fatoş Hanım, son zamanlarda çok popüler olan Endonezya'nın Bali adasında 15 gün tatil yapacak. Tatilinin ilk haftası geçti bile. Adanın tarihi ve turistik birçok yerini gezen Fatoş Hanım, önceki gün de adanın büyük Hindu su tapınaklarından birindeydi. Anlaşılan Fatoş Altınbaş, Bali'de ayak basmadık yer bırakmayacak.



MODA TUTKUNLARI BİR ARAYA GELDİ

Giyim kuşamına düşkün ünlü isimler, bir etkinlikte buluştu. Dünyaca ünlü İsveçli moda markası, özel koleksiyonunu, bir davetle tanıttı.

Miami ve Los Angeles'ın ikonik stillerinden ve 1980'lerin güçlü kadınlarından ilham alan koleksiyonu 'ilk görenler' arasında Pelin Karahan, Pelin Akil, Özge Yağız, Begüm Kütük, Sedef Avcı ve Ahu Yağtu gibi pek çok isim vardı. Markanın Yunanistan ve Türkiye Moda İletişim Müdürü Pelin Atay Kuran'ın ev sahipliği yaptığı etkinliğe katılan konuklar beğendikleri cicileri satın alma imkanı da buldu.



TARİHİ MEKANDA ÖZEL BİR SERGİ

Kültür tarihimizin en önemli mekanlarından biri olan İstiklal Caddesi'ndeki Markiz Pastanesi 2016'da kapanmıştı. 2023'te Mehmet Erkul ve Tekin Esen'in devraldığı, Markiz'in de içinde bulunduğu bina, restorasyon öncesi bir sergiye ev sahipliği yapmaya başladı.

Murat Pilevneli'nin ev sahipliği yaptığı sergide, Yasemin Baydar ve Birol Demir'den oluşan :mentalKLNİK'in 'Dehşet Güzel' adını verdikleri sergileri yer alıyor. Bir sonu yeni bir başlangıç adına kutlayan, yaşanmamış olanın deneyimlenebileceği hayalî bir zamana davet eden sergi 16 Mart'a kadar açık; bilginize...