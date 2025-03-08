Nazlı Sabancı kendi işini kurdu

Eşi Hacı Sabancı'nın mahkeme kararı ile 4 yaşında nur topu gibi bir erkek evlat sahibi olduğu gün sosyal medya hesabından soyadını silip tekrar ekleyen Nazlı Sabancı iş hayatına atılıyor! Evet, yanlış okumadınız. Türkiye'nin en zengin ikinci ailesinin gelini olan Nazlı Hanım, bir kozmetik şirketi kurmuş ve iş kadını olmuş.

Kendi markasını da yaratan Nazlı Hanım, üretim aşamasındaymış. Kendi markasıyla ilk ürünü ise parfüm olacakmış. Hazırlıkları bitmek üzere olan Nazlı Sabancı'nın parfümleri, çok yakında raflarda yerini alacakmış. Nazlı Hanım'ın -hiç ihtiyacı olmamasına rağmen- iş hayatına atılmasına bir sözüm yok ancak bence zamanlaması çok manidar! Ekim 2021'de Hacı Sabancı ile evlenen, Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Hanım, geçtiğimiz haziranda eşine açılan babalık davası ile büyük bir şok yaşamıştı. Şirketini kurmaya bu şoktan sonra mı karar verdi; merak ettim doğrusu...



KENDİSİ ÜRETECEK ANNESİ TANITACAK

Nazlı Sabancı'nın annesi Güneş Dimili'nin de kızıyla eş zamanlı iş hayatına atıldığını öğrendim. Güneş Hanım, event, reklam ve PR hizmeti veren bir şirket kurmuş. Nazlı Sabancı'nın parfüm ve kozmetik ürünlerinin tanıtım ve reklamını da annesinin şirketi yapacakmış.



AİLE ARASINDA BABY SHOWER

Yıllardır aşk yaşadığı Hollandalı Mike Schrama ile temmuzda evlenen, ekimde anne olacağını müjdeleyen ünlü şarkıcı Karsu, çocuğunu kucağına olmak için gün sayıyor.

Baba olacağı için mutluluktan havalara uçan eşi Mike Schrama, önceki gün Karsu için evlerinde baby shower partisi organize etti. Sadece birinci derece yakınlarının katıldığı kutlamada Karsu, mavi elbisesiyle çok şıktı. Karsu, kasım ayında eşiyle geldiği İstanbul'da oğlu olacağını duyurmuştu, mavi rengini seçmesinin sebebi de bu olsa gerek... Umarım oğlunu sağlıkla kucağına alır.



SEVGİLİSİ İÇİN MARANGOZ OLDU

Türkiye'nin en ünlü moda markasının veliahdı Allan Hakko, sevgilisi Selin Yağcıoğlu için marangozluğa soyunmuş! Sosyal medya fenomeni olan Selin Hanım da, bu fırsatı kaçırmamış ve Allan Hakko'yu, mobilya montajı yaparken çekip yayınlamış.

Altına da, "Eve dolap almıştım, montaj için Allan Hakko'yu yollamışlar. Ustayı beğendim; hızlı ve temiz çalıştı. 200 lira bahşişe çok sevindi. 5 yıldız veriyorum. Tekrar gönderin" diye esprili bir not düşmüş. Sevgilisini sık sık fotoğrafçı olarak kullanan Selin Hanım, bu kez de onu 'post' malzemesi yapmış! Eee medya fenomenine gönül verirsen bunları göze alman gerekiyor!!!



YİNE PARİS'E KAMP KURDULAR

Dünyaca ünlü isimlerin şıklıklarına şıklık katan ünlü modacı Nedret Taciroğlu ile en büyük yardımcısı olan kızı Yasemin Uras, yine Paris'e kamp kurdu. Yaklaşık bir haftadır şehirde olan ve hazırlıklarla uğraşan anne-kız, dün

Paris Moda Haftası ile eşzamanlı olarak 2025 sonbahar-kış koleksiyonlarını görücüye çıkardı. Aylardır uğraştıkları yeni sezon koleksiyonlarını bugün ve yarın da moda tutkunlarıyla buluşturmaya devam edecek olan anne-kızın yine harika tasarımlara imza attıklarını duydum; ellerine sağlık.



SAKIN ÖRNEK ALMAYIN!

2 Ocak'ta 46 yaşını dolduran Çağla Şıkel, fit görüntüsüyle her daim hemcinslerini orta yerinden çatlatmayı başarıyor! Yıllardır değişmeyen fitliğini korumak için muhtemelen özel diyetler, beslenme ve spor programları uyguluyordur. Ancak geçen gün paylaştığı kahvaltı tabağını görünce gözlerime inanamadım!

Sağlığını en az bizim kadar o da düşünüyordur tabii ama Çağla'nın kahvaltı dediği nedir Allah aşkına, olsa olsa 'ara öğün' olur! Bu arada hadi kuruyemişi anladık da o haplar neyin nesi acaba! Beslenme otoritesi değilim ancak böyle kahvaltı olmayacağını da biliyorum. Şıkel'in takipçilerini sesleniyorum; sakın bir uzmana danışmadan Şıkel'in kahvaltısını örnek almayın.



BU KEZ OLMAMIŞ!

Güzelliğiyle olduğu kadar zarif duruşu ve özellikle şık stiliyle de dikkat çeken Yasemin Özilhan, bu hafta beni iki kez şaşırttı! İlki, "Benim sadece dudağımda dolgu var, başka bir şey yok!" demesi! İkincisi ise ilk kez "Olmamış" dediğim bir kombin tercih etmesi! Farklı ve şık stilleriyle sıklıkla dikkat çeken Yasemin Özilhan, bu sefer yanlış bir kombin seçimi yapmış.

Beyaz triko ceket ve etek takımı, hem tasarım anlamında çok başarılı değil hem de vücut hatlarını düzgün göstermemiş. Beyaz çorap seçimi ise bir tık fazla olmuş! Yasemin Özilhan için bunları yazacağım hiç aklıma gelmezdi ama hakikaten bu kez olmamış!!!

TREND RADARI



Soğuk kış günlerini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Tam ısınmayan havalara eşlik edecek en doğru dış giyim ise sezonun yıldızlarından maksi boy deri trençkotlar...

Metal kelepçe bilezikler popülerliklerini devam ettirirken, özellikle sade stilleri takı ile hareketlendirmek bu sezonun favori görünümlerinden biri olacak.

Bu sezon bir değil birçok çanta modeli popüler oldu. Aralarında en çok öne çıkanlardan biri ise bucket bag denilen, büzgülü çantalar... Aklınızda olsun.