Şamdan Plus, yarın kutlayacağımız Kadınlar Günü için Şükran Ovalı'yı kapağına taşımış ve 'kadın' odaklı bir röportaj yapmış. Son günlerde atv'deki 'Bir Başka Gün' dizisindeki rolüyle gündemde olan, başarılı bir oyuncu, iyi bir anne ve mutlu bir eş olan Ovalı, kadınlarla ilgili çok güzel şeyler söyleyip genç kadınlara da kulaklarına küpe olacak nasihatlerde bulunmuş: "Kadın olmak, iş insanı olmak, eş olmak, anne olmak, dost olmak...

Kısacası mahareti bol canlılardır kadınlar. Cesaretimiz ise en güzel madalyonumuzdur. Kadın isterse başarır, tüm engellere rağmen yenik düşmeyen bünyelerimiz var. Vazgeçmeyin, aşağı çekmek isterler çekerler de ama oradan çıkarın kafanızı. Üslup her şeydir, 'hayır' demek sizi bencil yapmaz öz saygınızı korur. Bunları çok geç öğrendim, lütfen siz erkenden yol alın. Bir de asla hayallerinizi susturmayın." Genç kadınlar; başarısı, duruşu ve özel hayatıyla örnek olan Şükran Ovalı'nın söyledikleri de aklınızda kalsın....

Güzel oyuncu bir de "Hayalimdi gerçek oldu. Ezgi Mola konservatuvardan arkadaşım, aynı bahçenin çocuklarıyız, çok sevdiğim biriydi hep. Ezgi ve sevdiğim meslektaşlarımla aynı yerde olmaktan çok gurur duyuyorum" demiş.

Ovalı, atv'deki dizisiyle ilgili de "Başka Bir Gün'de hafif sarkastik, bolca saf bir karakter hoşuma gitti. Senaryosu ve şahane ekibiyle heyecanlandırdı. 'Özlem'in çocuk kalmış hali, acıyı bal eylemesi, fütursuz tavrı beni gıdıkladı" diyor.

Kadınlara tavsiyelerde bulunan Şükran Ovalı, kendisi de Sezen Aksu'nun bir tavsiyesini kulağına küpe etmiş. "Canım Sezen'im bana 'Şükran, övgüye de, yergiye de mesafeli ol bu sana vasiyetim olsun' dedi" diyor Ovalı...



YANINDAN AYIRMIYOR!

Türk turizmciler, dünyanın en büyük ve en önemli turizm fuarlarından biri olan Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'na (ITB), 137 firma ile adeta çıkarma yaptı. Dün sona eren fuara katılanlar arasında, turizmci iş insanı Mete Vardar da vardı.

Ancak Mete Bey, stant açtıkları fuara yalnız gitmemiş, yanında sevgilisi Özlem Yıldız'ı da götürmüş. Mete Bey, gündüz fuarda toplantı ve görüşmeler yaparken Özlem Hanım da Berlin'in keyfini çıkarmış. Akşamları ise şehrin gözde restoranlarında buluşup birlikte keyif yapmışlar. Anlaşılan Mete Vardar, sevgilisi Özlem Yıldız'dan hiç ayrı kalamıyor.



KIZINI İŞE GÖTÜRDÜ!

27 Aralık'ta kızı Yaz'ı dünyaya getiren Eda Zamanpur, 20 gün sonra çalışmaya başlamıştı; halen de çalışıyor. Ressam, iç mimar ve tasarımcı Eda Zamanpur, önceki gün de 67 günlük kızı Yaz ile birlikte mesaideydi.

Daha önce fırçasıyla lüks bir otomobili, bir motosikleti ve otel duvarlarını süsleyen Eda Hanım, bu kez bir hazır giyim markasının vitrinini güzelleştirdi. Kadınlar Günü için üç gün boyunca canlı performans sergileyen Eda Hanım, yine çok özel bir işe imza atmış. Yanından ayırmadığı kızı Yaz da, annesinin bu başarısına şahitlik etti.