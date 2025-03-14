26 Şubat'ta beyin kanaması geçirerek 61 yaşında vefat eden merhum Beyhan Benardete'nin ofisinde bulunan mektup, şimdilerde sosyetenin dilinde. Ani ölümüyle sosyeteyi yasa boğan Beyhan Hanım, ölmeden önce, eşi Adil Benardete'nin ilk eşi Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye bir mektup yazmış.

Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş. Sanki öleceğini biliyormuş gibi Aylin Hanım'a ve Rezzan Hanım'a böyle bir mektup yazmış ama maalesef mektubu göndermeye ömrü vefa etmemiş.

Beyhan Hanım'ın ofisindeki çekmecesinde bulunan mektubu kızlar okumuş ve çok etkilenmiş. Özellikle Rezzan Benardete, günlerdir mektubun etkisindeymiş. Bu arada hiç duymamıştım ama demek ki, Beyhan Benardete ile üvey kızları arasında bir sorun yaşanmış ve Beyhan Hanım, onlarla arasını düzeltmek istemiş.



'ELMASLAR' TÜRKİYE'YE GELİYOR!

Sinema alanında yurtdışında göğsümüzü kabartan isimlerden olan Ferzan Özpetek'in yeni filmi, Türkiye'de de vizyona girecek. Özpetek'in aralık ayında İtalya'da vizyona giren ve kısa sürede en çok izlenen filmler arasına giren 'Elmaslar' (Dimanti) adlı filmi, 18 Nisan'da Türk izleyicisiyle buluşacak.

70'lerin Roma'sında, birlikte güçlenen kadınların hikayesini anlatan ve İtalyan yıldızların rol aldığı filmi, İtalya'da 2.6 milyon kişi izledi. Ferzan Özpetek'in 'Elmaslar'ını bakalım ülkemizde kaç kişi izleyecek...



PARİS'TE 'EN İYİ'LER LİSTESİNE GİRDİLER

Türk ünlüleri, bu sezon Paris Moda Haftası'na resmen damga vurdu. Dünyaca ünlü markaların defilelerine özel olarak davet edilen ve Paris'e gidenler arasında Ece Şirin ile nişanlısı Cemil Dinçmen de vardı.

Dünya starlarının tutkunu olduğu mücevher markasıyla büyük başarılara imza atan Ece Şirin ile Cemil Dinçmen, tarzlarıyla dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü moda dergileri Vogue ve WWD, Ece Şirin ve Cemil Dinçmen'in stillerini '2025 Paris Moda Haftası'nın En İyi Stilleri' listesinde ilk sıralara koydu.



Yeni sezona özel davet

Ünlü isimleri giydiren, özgün ve zamansız tasarımlarıyla moda dünyasında kendine özel bir yer edinen Fidan Şimşek, yeni koleksiyonunu özel bir davetle tanıttı.

İş, cemiyet ve moda dünyasından ünlü isimlerin katıldığı davette sergilenen Fidan Şimşek'in yeni tasarımları çok beğenildi. Yeni koleksiyonuyla ilgili konuklara bilgi veren ünlü modacı, yeni tasarımlarının, günlük hayatta şıklığı ön planda tutan kadınlara hitap ettiğini ve zamansız çizgilere sahip olduğunu söyledi.