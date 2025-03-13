Sıkı durun; yine size bomba bir haberim var! Evliliklerinin 21. yılını geride bırakan 'İyi ki Vakfı' kurucusu Füsun Kuran ile mimar eşi Sinan Kuran, bebek bekliyor! Evet yanlış okumadınız... Mayıs 2010'da ikiz kızları Kayra ve Talya'yı kucağına alan Füsun Hanım; 15 yıl sonra tekrar anne olacak. 48 yaşındaki Füsun Hanım'ın hamile olduğunu öğrendim.

Bu yaşta tekrar anne olmayı ve çocuk büyütmeyi kaç kadın göze alabilir ki? Bu cesaretinden dolayı Füsun Hanım'ı kutluyorum. Peki iki çocuğu olmasına rağmen bu cesareti gösterip tekrar anne olmak istemesinin nedeni ne? Onu da öğrendim. Füsun Hanım ve eşi Sinan Bey, geçen eylül ayında, ikizlerini, eğitimleri için Londra'ya gönderince evde kendilerini çok yalnız hissetmişler. Bir de yıllardır kızlarının kardeş istediğini düşününce çocuk yapmaya karar vermişler. Tüp bebek yöntemiyle hamile kalan Füsun Kuran, umarım sağlıklı bebeğini kucağına alır.



15 YAŞINDA İKİZLERİ VAR

'İyi Ki Vakfı'nın kurucusu olan Füsun Kuran'ın, daha çocuğunu kucağına almadan "İyi ki böyle bir karar almışız" dediği konuşuluyor.



ESKİ EŞİ DE YANINDAYMIŞ!

Suzan Sabancı'nın, 9 Mart'taki 60. doğum günü şerefine yalısında verdiği muhteşem davet, halen konuşuluyor. Bu arada partide, Suzan Hanım'ın 28 yılın ardından Kasım 2023'de boşandığı eski eşi Haluk Dinçer'in de olduğunu öğrendim.

Boşanma aşamasındayken konuştuğum çift, "Birbirimize olan bağlılığı, en iyi arkadaş olarak sürdürmenin, en sağlıklı yol olacağını düşünüyoruz" demişti. Dediklerini de yapmışlar ki, Suzan Hanım, eski eşini de doğum günü partisine davet etmiş ve Haluk Dinçer de, eski eşini bu mutlu gününde yalnız bırakmamış. Keşke her boşanan çift bunu başarabilse.



25. YILINI İKİ SERGİYLE KUTLUYOR

Açıldığı güne şahitlik ettiğim Çağla Cabaoğlu'nun sanat galerisi, 25 yılı geride bıraktı. Çağla, galerisinin 25. yılını, iki mekana yayılan sergiyle kutluyor. 75 farklı sanatçının 150'yi aşkın eserini bir araya getiren sergiler, sanatsal üretimin geçmiş ve gelecek arasındaki etkileşimini görünür kılıyor.

'Yankı / Echo' adını taşıyan sergi, Türkiye çağdaş sanatının farklı kuşaklar arasındaki yankısını gözler önüne seriyor. 'Rezonans / Resonance' ise, sanat tarihine referans veren, geçmişle bugün arasında bağ kuran sanatçıların eserlerinden oluşuyor. 27 Nisan'a kadar sürecek bu sergileri kaçırmayın...



ESKİ OKULUNA KONUK OLDU

Toplum gönüllüsü, girişimci iş insanı Kadriye Olgar, yıllar önce mezun olduğu Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ne (Eski İstanbul Kız Lisesi) konuk oldu. Öğrencilerle buluşan Kadriye Hanım, okul yıllarına dair anılarını onlarla paylaştı.

Kendi kariyer yolculuğundan, karşılaştığı zorluklardan ve başarılarından bahseden Olgar, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Olgar, "Hayallerinizin peşinden giderken sabırlı ve azimli olun. Başarı, pes etmeyenlerin hikayesidir" dedi. Öğrenciler, kendi okullarından mezun olan başarılı birinin bu söylediklerini unutmayacaktır herhalde.