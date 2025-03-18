63 yaşındaki caz piyanisti Kerem Görsev'in, şarkıcı Neco'nun kızı olan ve baba mesleğini yapan Zeynep Özyılmazel (47) ile flört etmeye başladığını geçen ay ilk bu köşede okumuştunuz. Kerem Görsev, önceki gün, Zeynep Özyılmazel ile nişanlandıklarını ve yazın da evleneceklerini açıkladı.

Evlenmeye hazırlanan ancak yan yana hiç görülmeyen sevgililerin birlikte çekilmiş ilk fotoğrafını da yine ilk kez benim köşemde görüyorsunuz. Fotoğrafta da gördüğünüz gibi ikisinin de mutluluktan gözlerinin içi gülüyor. Zaten çok mutlu olduklarını duyuyordum ama bu kadar kısa sürede evlenme kararı almalarını da beklemiyordum açıkçası. Başından iki evlilik geçen Kerem Görsev ile ikinci evliliğini yapacak olan Zeynep Özyılmazel'in mutluluklarının daim olmasını diliyorum. Bu arada düğünün yazın Bodrum'da olacağı da kulağıma geldi.

LONDRALI HEMŞERİLERİ YALNIZ BIRAKMADI!

Meditasyon ve nefes çalışmaları alanında dünya çapında bir platform kuran Nevşah Fidan Karamehmet'in önceki gün doğum günüydü.

Bir süre önce ailesiyle Londra'ya taşınan Nevşah Hanım için, eşi Mehmet Karamehmet, Londra'da sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Nevşah Hanım'ın mutluluğuna şahit olmak için İstanbul'dan birçok arkadaşının Londra'ya gittiğini duydum. Bir süredir Londra'da yaşayan Kerem-Elif Gönlüm ile Rüştü-Işıl Reçber çifti de, Nevşah Hanım'ın doğum günü partisindeydi.

BAŞARILI KADINLAR BULUŞTU

Türkiye'nin önde gelen başarılı kadınları, ünlü modacı Özlem Süer'in ev sahipliğinde düzenlenen "İlham Veren Kadınlar" etkinliğinde buluştu.

Süer'in Nişantaşı'ndaki tarihi köşkünde gerçekleşen davete, Fadik Sevin Atasoy, Akasya Asıltürkmen, Hatice Aslan, Leyla Alaton, Evrim Kırmızıtaş, Azra Akın, Şebnem Schaefer, Ebru Öztürk ve Nefise Karatay'ın da olduğu her biri kendi alanında başarılı olmuş kadınlar katıldı. Bir masanın etrafında toplanan bu isimler, Tayland lezzetlerini tadarken, kariyerlerindeki dönüm noktalarını, ilham kaynaklarını ve gelecek vizyonlarını paylaştı.

EX AŞIKLAR PARTİDE BULUŞTU

Sosyal medyada dolaşırken Suzan Sabancı'nın doğum günü partisinde çekilmiş bir fotoğraf dikkatimi çekti. Didem Bağrıaçık, Suzan Sabancı ve Melisa Sabancı Tapan'ın olduğu karede, arkada gözüken kişiydi dikkatimi çeken!

O genç erkek, Melisa Sabancı Tapan'ın bir dönem flört ettiği, Caroline Koç'un yeğeni Nicholas Giraud! Melisa'nın bir süredir birlikte olduğu ünlü oyuncu Kerem Bürsin'den ayrıldığının konuşulduğu bir dönemde, ex aşıkların bir araya gelmesi, aklıma "Küllenen aşk yeniden alevlenir mi?" sorusunu getirdi. Çünkü Melisa ile Nicholas yaklaşık iki yıl büyük aşk yaşamıştı.