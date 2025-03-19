Tanışmalarının birinci yılında evlenip beş ay sonra ayrılan ve 1.5 yıldır da boşanmaya çalışan Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu cephesinde işler iyice çirkinleşti! Alara Mildon'un 19 Şubat 2024'te dünyaya getirdiği kızına Fatoş Mila adını vermesi ve babasına göstermemesiyle başlayan çekişme, Doğukan Dudaroğlu'nun mahkemeye başvurup, kızına kayyım atanmasını isteyip iki haftada bir görme kararı aldırmasıyla devam etti. Sonra Doğukan Bey, kızının ismini değiştirip nüfusa Zeynep Lia olarak tescil ettirmek için dava açtı ve daha karar çıkmadan, Zeynep Lia adıyla fotoğrafını paylaştı. Ve önceki gün mahkeme Doğukan Bey'i haklı buldu ve 'Fatoş Mila', 'Zeynep Lia' oldu.







KARARI YOK SAYIYOR!



Bunun üzerine Alara Mildon dün karşı atağa geçti ve sert bir dille kızının adının değiştiği haberlerini yalanladı. Hatta kızının nüfus cüzdanını da paylaştı (Sanırım Zeynep Lia'nın yeni nüfus cüzdanı daha çıkmadı). Oysa ortada isim değişikliğiyle ilgili belge var, mahkeme kararı ortada. Sanırım Alara Mildon, bu kararı içine sindiremedi ve yalan yanlış bilgilerle sağa sola saldırıyor.







Alara Mildon ile Doğukan Dudaroğlu'nun, bir yaşındaki kızları üzerinden birbirinin gözünü oymaya çalışması ne acı değil mi? Zeynep Lia biraz büyüdüğünde tüm bunlar karşısına çıkacak ve kim bilir nasıl etkilenecek. O gün geldiğinde kızlarının yüzüne nasıl bakacaklar acaba. Yazık!!!







TRUMP'IN DAVETİNDE RAP'Çİ DOST EDİNDİLER



2014'ten bu yana Miami'de yaşayan, 2018 yılında evlenen ve 2020'de de kızları Talia'yı kucaklarına alan oyuncu Ceyda Ateş ile iş insanı Buğra Toplusoy, orada ciddi bir çevre edindi. Şehirdeki önemli etkinlik ve davetlere de çağrılıyorlar.

Önceki gün ABD Başkanı Donald Trump'ın Palm Beach'teki evinde verdiği partinin de davetlileri arasındaydılar. Partide kendilerine yeni dostlar da edindiler. Onlardan biri de dünyaca ünlü rap'çi Vanilla Ice'tı. Ceyda ve Buğra, uzun süre sohbet ettikleri Vanilla Ice'ın Türkiye'yi çok sevdiğini o yüzden de onu bu yaz Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi.

'TEMİZ' HAREKET 6.5 YILDIR SÜRÜYOR



Erol-Rana Erkan Tabanca çiftinin 2013 yılında hizmete açtığı Alaçatı'daki otellerinde harika bir gelenek var! Tabanca çiftinin tavsiyesi ve kendi istekleriyle Alaçatı'yı temizlemeyi misyon edinen otel personeli, her pazartesi sabahı Alaçatı sokaklarında çevre temizliğine çıkıyor.

Ve sıkı durun; bunu tam 339 haftadır yapıyorlar! Evet, yanlış okumadınız... Daha önce benim de bir kez şahit olduğum bu 'temiz' hareket, geçtiğimiz pazartesi günü 339. kez tekrarlandı. Yaklaşık 6.5 senedir hiç aksatmadan sokak temizliğine çıkan personelin her birine tek tek teşekkür ederim; ellerine sağlık.