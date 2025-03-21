Sözde değil özde hayvansever olan Derin Mermerci, 'Can dostlarım' dediği sokak hayvanları için yıllardır elinden geleni yapıyordu.

Sokağa terk edilmiş yaklaşık 300 kedi ve köpeğe bakan Mermerci, birkaç ay önce sokak hayvanlarını korumak için hayvansever bir grup arkadaşı ile dernek kurmuştu.

'Bir Can, Bir Candır' ismini verdikleri dernekle, ilk iş olarak büyük bir barınma merkezi açmak için kolları sıvamıştı. Dernek üyeleri, 42 dönüm arazi üzerinde yer alan hayvan barınma merkezinin son hazırlıkları için önceki gün yine bir araya geldi.

Derin Hanım, toplantı sonrası, "Geri sayım başladı; heyecan son raddede. Her şey patili dostlarımız için" dedi. Merkezin bir aya kadar açılacağını öğrendim. Açılışı, sosyeteden dostlarının da katılacağı büyük bir davetle yapacakları bilgisini de aldım. Derin Mermerci ve arkadaşları her türlü takdiri ve desteği hak ediyor. Gönüllerine sağlık.



ÜNLÜ MİMARDAN SON HAMLE

64 yaşındaki ünlü mimar Murat Tabanlıoğlu, yarı yaşındaki asistanı Tuba İnan ile evlilik kararı alınca, eski eşi ve ortağı Melkan Gürsel ile 'medeni ilişkisi' de bitmişti! Hatta işle ilgili karşılıklı iddialarda bulunup mahkemelik olmuşlardı.

Murat Bey, babasının kurduğu Tabanlıoğlu Mimarlık'tan ayrılıp kendi şirketini kurduğunu açıklamış, Melkan Hanım da, kızları Mina'yı yanına çekip Tabanlıoğlu Mimarlık'ta işe almıştı.

Son hamle Murat Bey'den geldi. Instagram'daki profil fotoğrafını değiştirip müstakbel eşi Tuba İnan ile fotoğrafını koydu. İş dünyasında çok saygın yerleri olan Murat Bey ile Melkan Hanım'ın bu yaptıklarına inanamıyorum.



DOĞA DOSTU HAYIRLI EVLAT

Lise aşkı Erdem Yılmaztürk ile üçüncü evliliğini yaptıktan sonra yeni bir hayat kuran 1998 Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş'tan babası Turgut Tokuş'a büyük jest. Tescilli güzel, 85 yaşına basan babası için 2 bin fidanlık bir hatıra ormanı kurdu.

Zeynep Hanım, babasının adını taşıyan hatıra ormanının fidanlarını da babası ve eşi Erdem Yılmaztürk ile birlikte dikti. Dikim sonrası babasına, "Ağaç dikmekten daha güzel bir şey olabilir mi? Babacığıma 85. yaş günü hediyesi. Sen bize can verdin, inşallah ismini taşıyan bu orman da yaşama can olsun, yuva olsun babacım" diyen Zeynep Tokuş'un bu davranışı da herkese örnek olsun...



MÜZELERİMİZİ GÖREVE ÇAĞIRIYORUM

Türk resim sanatının öncüsü Osman Hamdi Bey'in eserleri, dünya çapında ilgi çekmeye devam ediyor. Sanatçının 'Bursa Ulu Cami Önü' tablosu, kasımda Paris'teki bir müzayedede 571 bin 500 Euro'ya, 'In Her Boudoir' adlı tablosu ise Londra'daki müzayedede satılmıştı.

Osman Hamdi Bey, şu sıralar yine Londra sanat camiasının gündeminde! 'Kahve Ocağı' adlı eseri 26 Mart'ta 1 milyon 500 bin Sterlin'den, 'Kahve Hazırlama' adlı eseri ise 29 Nisan'da bir milyon Sterlin'den açık artırmaya çıkacak. En son satılan iki eserde olmadı ama umarım bu kez müzelerimiz, Osman Hamdi'nin bu iki eserine sahip çıkar.