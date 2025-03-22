Mücevher sektörünün ünlü isimlerinden Naim Gençoğlu, yarı yaşındaki sevgilisi Burcu İlk için 30 küsur yıllık eşi Özlem Gençoğlu'nu terk etmişti. Üç yıl boyunca Naim Bey'i bu sevdasından vazgeçirmek için uğraşan, boşanmamak için ayak direyen Özlem Hanım da, gönlünü bir iş insanına kaptırınca kasımda boşanmışlardı.

Şimdi her ikisi de ikinci baharlarında, yeni aşklarıyla, yeni hayatlarını yaşıyor. Ancak değişmeyen bir şey var ki, o da Özlem Hanım'ın soyadı! Evet; Özlem Hanım, kendisini aldatıp terk eden ve üç yıllık ayrılıktan sonra boşandığı eşi Naim Gençoğlu'nun soyadını halen kullanmaya devam ediyor!

Üç yıl sürse de 30 küsur yıllık eşinden vazgeçen Özlem Hanım'ın, eski eşinin soyadından vazgeçememesi çok ilginç. Bu arada Özlem Hanım'ın sevgilisi de bundan rahatsız değil anlaşılan...



MARCEL DZAMA PERA'DA

Mahkemenin vasi atadığı ve bu kararla Emine Alangoya ile evliliğinin iptalinin önü açılan İnan Kıraç'ın, ilk eşi Suna Kıraç ile kurduğu Pera Müzesi, 20. yılını bir dizi etkinliklerle kutluyor. Dünyaca ünlü sanatçı Marcel Dzama'nın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi de bunlardan biri.

Önceki gün açılan "Marcel Dzama: Ay Işığıyla Dans-Arkadaşı Raymond Pettibon'dan küçük bir yardımla" başlıklı sergi, Dzama'nın çizim, film ve heykel gibi farklı disiplinlerdeki üretimlerini bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Alistair Hicks'in üstlendiği Pera Müzesi'nin 20. yıl sergisi 17 Ağustos'a kadar devam edecek.



PINAR HOTİÇ'TEN YENİ PROJELER

Sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaş alma konusunda uzman olan ve bunu iş olarak daha yapan sosyetenin ünlü ismi Pınar Hotiç'in yeni projeleri olduğunu öğrendim. Onlardan biri, sağlıklı yaş alma ve menopoz farkındalığını arttırmak üzerineymiş.

Hazırlıklarını yaptığı bu projesini yakında hayata geçirecekmiş. Bir diğer projesi de, hayalini gerçekleştirmek üzerineymiş. "İyi ve sağlıklı yaşam felsefemi anlattığım kitap yazma hayalimi bu yıl gerçekleştireceğim" diyor Pınar Hanım. Bu arada mayıs ayında da 'Restart Sağlıklı Yaşam Buluşmaları'nın 7'ncisini gerçekleştirecekmiş.



ESKİ İŞİNİ DUBAİ'YE TAŞIYOR

Eşi Kaan Demirağ'ın işleri nedeniyle geçen yıl maaile Dubai'ye taşınan Aslışah Alkoçlar Demirağ, oturmaktan sıkılmış anlaşılan! 2012 yılında henüz 19 yaşındayken Alaçatı'da otel işletmeciliğiyle iş hayatına atılan Aslışah Hanım, pandemi öncesinde de İstanbul Armutlu'da sağlıklı beslenme ve spor merkezi açmıştı.

Duydum ki, evlendikten sonra kapattığı sağlıklı beslenme ve spor merkezini Dubai'de açmak için kollarını sıvamış. Dubai Marina'da yer kiralayan Aslışah Hanım, şimdilerde merkezinin hazırlıkları ile uğraşıyormuş. Hayırlı olsun, başarılı olur inşallah...



GÖZ ALICI DEĞİŞİM!

Aslıhan Doğan Turan, yeni programına, eşi Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ı konuk aldı. Karı-kocanın programda konuştukları çok dikkat çekti. Özellikle Arda Turan'ın eşiyle ilgili söyledikleri çok yazıldı çizildi ama benim asıl dikkatimi çeken Aslıhan Doğan Turan'dı.

Çünkü çok değişmişti! Aslıhan Hanım'ın yüzündeki değişim o kadar gözümü aldı ki, resmen diyaloglarına odaklanamadım! Daha önce de birçok kez botoks ve dolgu yaptıran Aslıhan Doğan Turan, bu kez doz aşımının kurbanı olmuş! Ancak kendisi bu durumdan çok memnun anlaşılan. Yoksa bu haliyle eşiyle program çekip Youtube'a koymazdı herhalde.



AYAKKABI SEÇİMİ YANLIŞ

Tarkan ile yaşadığı aşkla tanınan, geçtiğimiz yaz da kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede ile üç yıllık ilişkisini sonlandıran Bilge Öztürk takıldı radarıma bu hafta. Bilge Öztürk, katıldığı davette, göbek kısmı dekolteli bir tulum giymiş.

Tulumun üstüne tercih ettiği işlemeli ceketi de gayet uyumlu olmuş. Ancak yüksek platformlu ayakkabısı maalesef pantolon boyundan dolayı güzel durmuyor. Üstelik saç stili de çok özensiz kalmış. Bilge Öztürk'ün davetlere katılırken daha özenli olmasını beklerdim.

TREND RADARI

Fiyonklar bahar sezonu ile sahneye çıkıyor. Giyimden aksesuara her boyutta göreceğimiz fiyonklar sezonun en popüler detaylarından olacak.



Bahar sezonu oldukça feminen silüetlerle dolu. Ayakkabılar da bundan etkileniyor ve yuvarlak burunlarla daha kadınsı modeller öne çıkıyor.



Sezonun popüler aksesuarları arasına ince uzun çantalar da ekleniyor. İnce ve dar silüetleriyle dikkat çeken uzun saplı çantalar kesinlikle sezonun yıldızlarından.