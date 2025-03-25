Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan'ın 27 yıllık eşi Mehmet Aslantuğ'dan boşandıktan yaklaşık bir yıl sonra iş insanı Orkan Özkan ile yeni aşka yelken açtığını ilk bu köşede okumuştunuz.

Los Angeles'ta yaşayan Orkan Özkan ile Arzum Onan'ın kıtalararası aşkı mutlu-mesut devam ediyor. Her ikisinin de birbirlerine çok iyi geldikleri konuşulan aşıklar birinci yıllarını doldurdular bile. Orkan Bey, ilişkilerinin birinci yıldönümünü kutlamak için Arzum Hanım'ı Tayland'da tatile götürdü.

İstanbul'da buluşup Tayland'ın başkenti Bangkok'a giden aşıklar, şimdi orada aşkın ve tatilin tadını çıkarıyor. Bu arada İspanyolca 'melekler şehri' anlamına gelen Los Angeles'ta yaşayan Orkan Bey'in, Arzum Hanım'ı, Asya'da 'meleklerin şehri' olarak bilinen Bangkok'a götürmesi ilginç geldi bana! Aşıklar, arife günü Türkiye'ye dönecek.



DEDİKODU YÜZÜNDEN KANKALARINI EKMİŞ

Aralarında Sibil Çetinkaya, Gülnur Güneş Çelik, Narod Çetinkaya Pekküçükyan ve Derev Clara Kösedağ'ın olduğu arkadaş grubu, son birkaç yıldır yaz öncesi Murat Akdoğan'ın Bodrum'daki otelinde detoks kampına girerdi.

Bu yıl da geleneği bozmayan kankalar kampa girdi. Ama bu kez Sibil Çetinkaya yok. Neden gitmediğini öğrendim.

Sibil'in adı, Şükrü Özyıldız'dan ayrıldıktan sonra otelin sahibinin oğlu Murat Akdoğan (babasıyla aynı adı taşıyor) ile aşk dedikodularına karışmıştı. İlişkilerindeki son durumu bilmiyorum ama Sibel, malzeme vermemek için kankalarını ekmiş.



BAĞIŞLARI OKULA GİTTİ

Hatay'daki depremzedeler için kurulan Hayaller Gerçek Olsun Derneği, şehirdeki eğitim tesislerinin yeniden inşasına katkı sağlamak için başlattığı bağış kampanyasına devam ediyor.

Dernek, Hatay'da ekolojik okul yapımına destek sağlamak için yardım iftarı düzenledi. İftara katılanlar okul için bağışta bulundu. Temeli bir yıl önce atılan okulun bayram sonrası açılacağını müjdeleyen dernek başkanı Gizem Cevahir ve destek olan herkesin gönlüne sağlık.



BU KEZ OĞLU KONSER VERECEK

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, geçen haziranda İstanbul'da stat konseri vermiş ve binlerce seyirciye müzik ziyafeti çekmişti. Bu haziranda da efsanevi tenorun oğlu Matteo Bocelli konser için İstanbul'a geliyor.

17 Haziran'da, 'Summer Night' adını verdiği şovuyla Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda sahne alacak olan Matteo Bocelli, genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerine çıkmış bir sanatçı. Babasının konserlerini hiç kaçırmayan bizim sosyetenin, ilk kez Türkiye'de konser verecek olan oğul Bocelli'nin konserini izlemek için de şimdiden biletlerini aldığını öğrendim.