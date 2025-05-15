Yıllardır Afrika'da iş yapan hatta Afrika ülkesi Kamerun'un fahri konsolosu olan ünlü iş insanı Osman Merzeci'nin, yine bir Afrika ülkesi olan Nijerya'da ölümden döndüğünü öğrendim. Önceki gün bir arkadaşım, Osman Bey'i İstanbul'da koltuk değnekleriyle yürürken gördüğünü söyleyince merak edip aradım.

Osman Bey, Nijerya'da ciddi bir trafik kazası geçirdiğini söyledi. Yolda yürürken ara sokaktan hızla çıkan bir araç çarpmış ve kaldırıldığı hastanede dizinin parçalandığı görülmüş. Bunun üzerine yakın arkadaşı Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu'nu aramış ve o da "Orada bir şey yaptırma buraya gel, burada ameliyat edelim" deyince ilk uçakla İstanbul'a gelmiş. Başarılı bir ameliyat olan Osman Bey, üç aydan fazladır evde yatıyormuş. Yeni yeni ayaklanmış ve koltuk değnekleriyle yürümeye başlamış. Bu arada Nijerya'yı bilen dostları, "Ülkede zaten üç araba var, onun da biri gelip sana çarpmış, ne bahtsızsın" deyip takılıyorlarmış. Osman Bey'e büyük geçmiş olsun...



HOLLYWOOD STARININ TÜRK ŞIKLIĞI

Dünyaca ünlü isimlerin şıklıklarına şıklık katan ve ülkemizin adını dünyaya duyuran modacı Nedret Taciroğlu'dan giyinenler arasına, Hollywood yıldızı Elizabeth Hurley de katıldı.

Önceki akşam New York'ta düzenlenen Göğüs Kanseri Araştırma Vakfı'nın düzenlediği 'Pink Party'ye katılan Elizabeth Hurley'nin üzerindeki şık elbise, Nedret Taciroğlu imzası taşıyordu.







Elbise şık ama doğrusu Hurley de çok iyi taşımış. Daha önce Jennifer Lopez, Lady Gaga, Paris Hilton ve Shakira gibi pek çok dünya yıldızını giydiren Nedret Hanım'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Bu isimleri giydirmek kolay bir iş değil.



SERGİLERE DEVAM

İstanbul'da yaşayan Dominikli ressam Laura Margarita, yarın Beyoğlu'nda açılacak "In Plain Sight" adlı karma sergide, yeni eserlerini sanat tutkunlarının beğenisine sunacak.

Önceki gün Nişantaşı'nda karşılaştığım Laura, 31 Mayıs'a kadar devam edecek bu sergi haricinde, çalışmalarını yaz boyunca başka bir yerde daha sergileyeceğini de söyledi. Laura, orada haziran başında da bir etkinlik gerçekleştirecekmiş. Etkinlikte, sanat ve gastronomi tutkunları bir araya gelecekmiş ve devamında da sanat atölyeleri yapmak için Güney'deki otellere gidecekmiş. Anlayacağınız bu yazı çalışarak geçirecekmiş.



SAYGINLIK GETİREN KİTABINI TANITTI

Nurettin Hasman ile Güliz Onursal'ın ikizlerinden Mina Eleftrahidis'in şubattaki kar engeline takılan kitap tanıtımı önceki akşam gerçekleşti.

TIME dergisinin 'Dünyanın En Etkili 100 Sürdürülebilirlik Lideri ve İklim Aktivisti' arasında gösterdiği, Kraliyet İngiliz Mimarlar Enstitüsü (RIBA) üyesi Mina'nın, bu başarısında büyük payı olan 'RIBA Climate Guide' adlı kitabı Türkçe'ye çevrilmişti. Londra'da yaşayan Mina'nın İstanbul'daki rötarlı kitap tanıtımına ilgi büyüktü. Ailesi ve dostları Mina'yı yalnız bırakmazken tek eksik, babası Nurettin Hasman'ın geçen yıl evlendiği eşi Zeynep Hasman'dı.