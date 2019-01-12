'BLACK Mirror' dizisi, devamında şahane bir filmle karşımıza çıktı. Bugünlerde kiminle konuşsam herkes 'Black Mirror: Bandersnatch'in filmini konuşuyor. Hemen bir solukta izlediğim filmin bu kadar büyük bir ilgi uyandırmasındaki neden ise 'Kendi maceranı kendin yarat' şeklinde sunulması. Yani izleyici senaryoya verilen seçeneklere karar vererek kendine bir film finali buluyor. Bu anlatı türü kesinlikle tutar, çünkü televizyon dizileri ve filmleri için yeni bir gelecek vâdediyor. Oyun geliştirici bir genç olan 'Stefan', 'Bandersnatch' adındaki bir kitaptan uyarlamaya çalıştığı bir video oyunu üzerinde çalışıyor. Filmde 'Bandersnatch'ın yazarı olan 'Jerome F. Davies', bu kitabı yazarken başka güçler tarafından kontrol edildiğini öne sürerek halisünasyonlar görmeye başlıyor. Biz de 'Stefan' ile beraber film içinde tercihler yaparak ilerliyoruz ama ne ilerlemek. Hemen izleyin ve görün. Film bittikten sonra aldığınız 'Ne yaparsan yap kaderinden kaçamazsın' mesajı, yaptığınız tercihleri sorgulamanıza neden olacak; demedi demeyin.