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FUNDA KARAYEL
12 Ocak 2019, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Kurallara uy, kral ol

Sizi, sürücüleri ve yayaları duyarlılığa davet eden şahane bir sosyal sorumluluk projesiyle tanıştırmak istiyorum. Trafik kurallarına uyulması konusunda harekete geçen Tudors Gömlek Krallığı, herkese çağrıda bulunuyor; 'Kurallara Uy Kral Ol' mesajıyla sosyal medyada yürütülecek olan farkındalık çalışması kapsamında önemli noktalar konusunda insanları uyarıyor. Sosyal medyadan duyarlılık çağrısı yapılarak gençlerin de bilinçlenmesi konusuna dikkat çekiliyor. Bilinçli ve duyarlı bir toplum hareketi başlatan Tudors Gömlek CEO'su Yaşar Ayaydın'ı, bu duyarlı projesi için tebrik ederim.

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