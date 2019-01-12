Okadar şanslıyız ki, usta oyuncu Şener Şen'i, ilk kez 1978'de İstanbul Şehir Tiyatroları'nda oynadığı oyunla yeniden izleyebiliyoruz.

Şen, 40 yıl sonra oyunun metninde tek bir değişiklik bile yapmadan oynamaya karar vermiş, böylelikle bizim gibi genç kuşağa da bu efsane karakteri izlemek büyük hediye oldu. Ancak bilet almak için saat kurup bilgisayar başında beklemeniz şart. Çok hızlı olmanız gerekiyor, çünkü birinci dakikada tüm biletler tükeniyor.

Anadolu Efes'in katkılarıyla Das Das sahnesinde tiyatroseverlerle yeniden buluşan oyuncuyu izleyen şanslılardan biriyim.

Şener Şen'i görür görmez hâlâ ilk günkü gibi diye düşünüyor insan. Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansımasını anlatan oyunda Şen öyle enerjik ki; uzun bir merdiveni oyun boyunca inip çıkıyor, bir kapıdan giriyor diğer kapıdan çıkıyor. O performansa ve şiveye hayranlık duymamak gerçekten elde değil.



YENİ YETENEKLER

'Kerim Bey'in konağının aşçısı 'Lütfü Usta' olarak karşımıza çıkan Şen'den dinliyoruz köşkteki tüm olan biteni. Hep bir telaş içinde, 'Akşama ne pişirsem?' diye. Arada, 'Aşçıysak eşek değiliz' diye de sinirleniyor.

Şen'in kendi seçtiği genç oyuncu ekibinden Gizem Ergün'ün performansı çok başarılı.

Onay Kaya, Kutay Sandıkçı, Uğur Arda Başkan'ın performansları ise doğallıklarıyla ön plana çıkıyor.

Özetle, yeni yetenekler görmek ve favorilerinize yeni bir Şener Şen karakteri daha eklemek için mutlaka izleyin. Bilet almak için saat kurmayı unutmayın.