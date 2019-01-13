Köşemin adını sinema salonları şikayet hattı olarak değiştirmek istiyorum. Çünkü bu Mars'ın yaptıkları bir türlü bitmek bilmiyor. Bunların en yenisi, toplu sinema bileti satışları. Sinema salon sahipleri 1 milyon adet sinema biletini toplu şekilde tanesi 7 liradan bir zincire satıyor. Bu satış; 4 milyon TL reklam, 3 milyon TL bilet olarak faturalanıyor. Yani biletin tanesi 3 TL oluyor. Satılan her biletten 1.5 TL yapımcıya, 5.5 TL sinemacıya kalıyor. Bu arada zincirler de bileti 10 TL'ye satıyor. Özetle; film üzerinden başta sinema salon sahipleri, dönerci, kebapçı, hipermarketler, herkes para kazanırken, yapımcı sadece ve sadece 1.5 TL kazanıyor. Ne kadar adil, yine siz karar verin.