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FUNDA KARAYEL
13 Ocak 2019, Pazar FUNDA KARAYEL

Buyurun sinema salonu şikayet hattı!

Köşemin adını sinema salonları şikayet hattı olarak değiştirmek istiyorum. Çünkü bu Mars'ın yaptıkları bir türlü bitmek bilmiyor. Bunların en yenisi, toplu sinema bileti satışları. Sinema salon sahipleri 1 milyon adet sinema biletini toplu şekilde tanesi 7 liradan bir zincire satıyor. Bu satış; 4 milyon TL reklam, 3 milyon TL bilet olarak faturalanıyor. Yani biletin tanesi 3 TL oluyor. Satılan her biletten 1.5 TL yapımcıya, 5.5 TL sinemacıya kalıyor. Bu arada zincirler de bileti 10 TL'ye satıyor. Özetle; film üzerinden başta sinema salon sahipleri, dönerci, kebapçı, hipermarketler, herkes para kazanırken, yapımcı sadece ve sadece 1.5 TL kazanıyor. Ne kadar adil, yine siz karar verin.

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