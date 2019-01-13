Haftanın müjdeli haberi, sinema dünyasında günlerdir süren krize çözüm getirecek yasa teklifinin TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilmesi oldu. Şimdi sıra filmlerin vizyona girmesinde. Yapımcılar ile sinema salon sahipleri arasındaki kriz yaşanırken, dünyanın en büyük online dizi ve film izleme platformlarından Netflix'in Türk yapımcılardan bazılarıyla görüşerek teklifte bulunduğunu öğrendim.

Hatırlayacaksınız, Vietnam sinemasının Cem Yılmaz'ı Ngo Thanh Van'ın Türkiye'deki yapımcılar gibi gişedeki haksız kar paylaşımına tepki gösterdiğini ve filmini vizyona sokmadığını yazmıştım.

Van'ın filmi 'Tam Cam,' CJ CGV salonlarında gösterilmemesine rağmen beklenen ciroya ulaşmıştı. Halk filme sahip çıkıp iki ya da üç kez bilet almıştı. Eğer yapımcılar karar verip dijital platformlarda filmlerini gösterirlerse eminim Türk halkı da merakla beklenen 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı', 'Karakomik Filmler' ve 'Recep İvedik 6'yı rekor izlemeye ulaştırır. Netflix de kullanıcı sayısını ikiye katlar. Sonucu hep birlikte önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz.