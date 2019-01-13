Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Funda Karayel > Türk yapımcılara çağrı
FUNDA KARAYEL
13 Ocak 2019, Pazar FUNDA KARAYEL

Türk yapımcılara çağrı

Haftanın müjdeli haberi, sinema dünyasında günlerdir süren krize çözüm getirecek yasa teklifinin TBMM , Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilmesi oldu. Şimdi sıra filmlerin vizyona girmesinde. Yapımcılar ile sinema salon sahipleri arasındaki kriz yaşanırken, dünyanın en büyük online dizi ve film izleme platformlarından Netflix'in Türk yapımcılardan bazılarıyla görüşerek teklifte bulunduğunu öğrendim.
Hatırlayacaksınız, Vietnam sinemasının 'ı Ngo Thanh Van'ın Türkiye'deki yapımcılar gibi gişedeki haksız kar paylaşımına tepki gösterdiğini ve filmini vizyona sokmadığını yazmıştım.
Van'ın filmi 'Tam Cam,' CJ CGV salonlarında gösterilmemesine rağmen beklenen ciroya ulaşmıştı. Halk filme sahip çıkıp iki ya da üç kez bilet almıştı. Eğer yapımcılar karar verip dijital platformlarda filmlerini gösterirlerse eminim Türk halkı da merakla beklenen 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı', 'Karakomik Filmler' ve ' 6'yı rekor izlemeye ulaştırır. Netflix de kullanıcı sayısını ikiye katlar. Sonucu hep birlikte önümüzdeki günlerde yaşayıp göreceğiz.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN