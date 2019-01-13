Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta biri yerli, yedi film izleyiciyle buluştu. Haftanın tek yerli komedi filmi 'Dalavere'de; Zeytinburnu'nda, eniştesi 'Münir'le ortak bir araba kiralama işinde çalışan 'Baybars'ın rutin kurnazlıklarla geçen yaşamı, eniştesinin arabasının çalınmasıyla değişir. Çalınan arabalarını bulmak isteyen 'Baybars' ve 'Münir'in, bir mafya değiş tokuşunun arasında kaldığından haberi yoktur. Olay anlaşıldığında ise otelde meydana gelen türlü yanlışlıklar, işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getirir. Filmin oyuncu kadrosunda Ali Çatalbaş, Erdağ Yenel, Mehmet Ali Kaptanlar, Abidin Yerebakan, Hüseyin Elmalıpınar, Serdal Genç ve Bahtiyar Engin yer alıyor. Gülmek isteyenler için iyi bir pazar alternatifi olabilir, şimdiden hepinize iyi seyirler.