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FUNDA KARAYEL
26 Ocak 2019, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Doğu Ekspresi ile yolculuk

Son yıllarda ülkemizde kış aylarında yapılacaklar listesinin başında ile yolculuk geliyor. Bu deneyimin trend olmasının sebeplerinden biri de; sosyal medyadaki eşsiz fotoğraflar. Gezgin gençlerin paylaştığı fotoğraflar, Doğu Ekpresi'ne olan ilgiyi artırdı.
Doğu Ekspresi'nin kuşetli vagonları; ranza şeklinde yatakların bulunduğu ve dört kişinin konaklayabildiği odalardan oluşuyor. Ancak yolculuğunuzu daha konforlu hale getirmek için yanınıza atıştırmalıklar almanızda fayda var, yemekler pek iyi değil. Tren, Erzurum'a yaklaştığında mutlaka cağ kebabı siparişi verin, siz durağa geldiğinizde siparişiniz hazır oluyor. Ayrıca müziklerinizi ve kitaplarınızı da hazırlayın çünkü burası ruh halinize yatırım yapmanız için çok doğru bir yer. Bu arada trenin arkasına gidip video çekmeyi de ihmal etmeyin; belki kısa bir Nuri Bilge Ceylan filmi çıkarabilirsiniz.

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