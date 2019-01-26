Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden biri olan Kars, son yıllarda Doğu Ekspresi'yle beraber yerli turistlerin akınına uğruyor. Bioderma, geçtiğimiz günlerde cilt kuruluğunu ortadan kaldıran Atoderm serisi ile Kars'ta şahane bir etkinlik gerçekleştirdi. Doğu Ekspresi yolculuğunun ardından Karslı kadınlar ve çocuklarla iki özel gün geçirdik.



KARNE SÜRPRİZİ

Karne günü köy çocuklarına sürprizimiz vardı. İlk durağımız Aydıngün Köyü İlköğretim Okulu oldu. Bu iyilik hareketinin elçileri olarak Türkiye'nin dört bir yanından bağış yaparak hediye yollayan eczacıların paketlerini çocuklara ulaştırdık.

Bir sonraki durağımız ise Çıldır Gölü oldu. Çıldır'ı ziyaret etmemizin sebebi; Bioderma Laboratuvarları ve Sefa Yamak iş birliği ile gerçekleştirilen Untitled Portraits fotoğraf sergisiydi. Donmuş göl üstündeki sergi, Türkiye'nin en sert kışının geçtiği Kars'ta yaşayan kadınların ciltlerinin çevresel koşullardan nasıl etkilendiğine dikkat çekiyor. Sergide, Karslı kadınların Sefa Yamak tarafından soğuk kış koşulları altında mücadele ederken çekilmiş fotoğrafları yer alıyor. Önümüzdeki günlerde İstanbul'da da düzenlenecek sergiden elde edilecek tüm gelir ise Kars sakinlerinin ihtiyaçları için kullanılacak.