Kars gezimin en güzel anlarını; Boğatepe Köyü'nün muhteşem kadınlarının hikayelerini dinlerken yaşadım. Dünyanın en güzel peynirlerinden Kars gravyeri, köyün yedi mandırasında üretiliyor, dünyanın dört bir yanına dağıtılıyor. Köyde tek geçim kaynağı peynir değil, özellikle Doğu Ekspresi'yle Kars'a gelenler köy evlerinde kahvaltılarda ağırlanıyor. Kadınlar Fransızca biliyor. Hangi evde kahvaltı yapacağınızı ise köy meydanına geldiğinizde bakkaldan öğreniyorsunuz, sıra hangi evdeyse orada ağırlanıyorsunuz. Biz o bölgenin en meşhur ailelerinden Nigar Koçulu'nun evinde kahvaltımızı yaptık. Bir haftada köye 200-300 kişi geliyormuş. Geçen yıl 14 bin misafir gelmiş, bu yıl 24 bini bulmasını bekliyorlar.

Köyde bir peynir müzesi de var. Boğatepe Peynir Müzesi; Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği Başkanı İlhan Koçulu sayesinde, kaybolmaya başlayan peynir türlerini kurtarmak için kurulmuş.