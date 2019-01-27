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FUNDA KARAYEL
27 Ocak 2019, Pazar FUNDA KARAYEL

Ekonomistler sardı dört bir yanımı

Ekonomistler, hesapçılar, kitapçılar, çok bilmişler sardı dört bir yanımı... Sinemadaki bilet payı ve kampanyalı bilet uygulaması konusunda yaşanan anlaşmazlığın ekonomik kaybı büyük oldu diyorlar. Yahu ülkemizde ne çok hesapçı kitapçı, ne çok ekonomist varmış da haberimiz yokmuş. Sözüm, hayattaki her şeye para olarak bakan insanlara; bu mesele sinema izleyicisinin mısır kola kampanyası adı altında, yapımcının da aynı payla yıllardır kazıklanması ile başladı.

ZARAR ETTİ
Sinema izleyicisini sinemanın ekonomik krizi hiç mi hiç ilgilendirmiyor. Onların tek derdi filmlerin bir an önce vizyona girmesi. Sinema sektörünün 10 günlük kaybı 20 milyon TL'ymiş. Yoo hiç kayıp değil; filmler vizyona girdiğinde yapımcılar ziyadesiyle hasılatlarını alacak. Kaldı ki bu durumu zorlaştıran Mars grubu değil mi? Demek ki kaybı falan çok dert etmiyorlar, çok paraları var. Şimdi sorarım; bu zarar, boş oturduğunuz yerde size mi?

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