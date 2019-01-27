'Bugün hangi filmi izlesek?' diye düşünüyorsanız, müthiş yetenek Aslı İnandık'ın başrolünde yer aldığı 'Aslı Gibidir' filmi tam size göre. 'Aslı Gibidir', oyuncu olmanın hayalini kuran genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kız olan 'Aslı, yıllardır oyuncu olmanın hayalini kurmaktadır. Özel bir konservatuvarın oyunculuk bölümünü kazanır. 'Aslı'nın bu başarısı, ailesinin tepkisine neden olur.

Ailesi, kızlarının oyuncu olmasını istemediği için ona destek olmayacaklarını söyler. Ne olursa olsun konservatuvarda okumaya kararlı olan 'Aslı', bunun için ne yapacağını düşünürken, kendisini hiç bilmediği bir dünyanın içinde bulur. Dublörler Kulübü'ne adımını atan 'Aslı', hayatının macerasını yaşar. 'Aslı'nın yaşamı, aşk kapısını çaldığında ise bambaşka bir hal alır. 'Aslı'ya eminim bayılacaksınız, iyi seyirler.