Bu yıl 91'incisi gerçekleşecek Oscar ödüllerinin merakla beklediğimiz adayları açıklandı. 24 Şubat'taki ödül töreninde Netflix, büyük bir çıkarma yapacak gibi görünüyor. Netflix'in 10 dalda yarışacak Alfonso Cuaron imzalı 'Roma' filmi, şimdiden gönüllerin Oscarlarını aldı bile.



FİLM DADIYA ADANDI

The New York Times ve Fast Company'nin haberine göre Netflix, 'Roma' için tüm zamanların en pahalı Oscar kampanyalarından birini yürütüyor. Şirketin, 'Roma'yı Oscar yarışında ön plana çıkarabilmek için 20 milyon dolara yakın harcama yaptığı söyleniyor. Özellikle Netflix'in, Hollywood'u 'Roma' billboard'ları ile donattığına dikkat çeken New York Times, şirketin film için çok sayıda tanıtım etkinliği düzenlediğini ve film hakkında hazırlanan 175 dolarlık kitabı sektörün önde gelen isimlerine hediye ettiğini belirtiyor. 'Roma' filmi öyle büyüleyici görüntülere sahip ki adeta her karesi ayrı bir kartpostal. Cuaron, film boyunca uzun çekimler kullanmış, filmi izlerken adeta bir milyon şahane fotoğraf karesi görüyorsunuz. Öte yandan filmde, kadınların ne kadar güçlü ve doğal olduğunu da görüyoruz.

Cuaron, 'Beni yetiştiren kadınların portresi' dediği filmini siyah beyaz çekmeyi tercih etmiş. 'Roma' sade bir başyapıt, Oscar'ı da sonuna kadar hak ediyor. Hatta En İyi Film ödülünü kazanacak İngilizce olmayan ilk film olacağı konuşuluyor. 'Roma'; 70'lerdeki siyasi kargaşa ortamında, Mexico City'deki bir evde hizmetçi olarak çalışan bir kadının canlı ve duygusal portresini izleyiciyle buluşturuyor. Film; "Gravity' ile Oscar kazanan yönetmen Alfonso Cuaron'un dadısı Libo'ya adanmıştır" yazısıyla bitiyor. 91'inci Akademi Ödülleri, 25 Şubat'ta sahiplerini bulacak, kalbimiz 'Roma' ile...