İşte mutlu insanların buluşacağı gün geldi çattı! Mutlu İnsan, Zihin, Ruh, Beden Festivali; önceki gün İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen festival kapsamında bugün, psikiyatr Prof Dr.

Nevzat Tarhan, 'Hem başarılı, hem mutlu, hem de bilge olmak mümkün mü?' sorusunun cevapları üzerine konuşacak. Yarın ise fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin bilinçaltına bakış etkinliği gerçekleşecek. Ayrıca Dr. Timur Yılmaz'ın gonglarla yaptırdığı farkındalık egzersizi Qi- Gong da kaçmaz.