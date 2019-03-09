Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Funda Karayel > Festival mutluluk vâdediyor
FUNDA KARAYEL
09 Mart 2019, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Festival mutluluk vâdediyor

İşte mutlu insanların buluşacağı gün geldi çattı! Mutlu İnsan, Zihin, Ruh, Beden Festivali; önceki gün 'nde kapılarını açtı.
Bu yıl beşincisi düzenlenen festival kapsamında bugün, psikiyatr Prof Dr.
, 'Hem başarılı, hem mutlu, hem de bilge olmak mümkün mü?' sorusunun cevapları üzerine konuşacak. Yarın ise fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede'nin bilinçaltına bakış etkinliği gerçekleşecek. Ayrıca Dr. Timur Yılmaz'ın gonglarla yaptırdığı farkındalık egzersizi Qi- Gong da kaçmaz.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN