Geçtiğimiz günlerde İstanbul Kültür Üniversitesi'nin sanat yönetimi bölümü söyleşileri kapsamında öğrencilerle yeni nesil gazetecilik ve sanat üzerine sohbet ettik. Gençliğin en büyük sorunlarından biri, okuldan sonra nasıl iş bulacaklarıydı. En çok 'Sanatta iş var mı, para kazanabilir miyiz?' diye sordular. "Belediyeler, şirketler yeni fikirlere açık. Projelerinizi yazın ve sunun, iyi fikriniz varsa gerçekleşmemesi için hiçbir neden yok" dediğimde yüzlerinde bir gülümseme oldu. Özellikle sanat yönetimi konusunda büyük bir açık var. Yüksek lisans öğrencilerinden biri, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi evsahipliğinde açılan 'Joan Miro' sergisindeki eserlerin sahte çıkma skandalından bahsetti. Bu bir sanat yönetimi hatasıdır. Demek ki iyi sanat yöneticilerine ihtiyaç var ve onlar Kültür Üniversitesi'nden çıkabilir... İdeal girişimci engel tanımaz; umutsuzluğu bir kenara bırakıp harekete geçin. Bu arada üniversiteye 'Kültür' adı verilmesinin tesadüf eseri olmadığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihal Sarıer'den öğrendim. Sanat yönetimi bölümünü açan ilk üniversite onlarmış. Okulda bir de sanat galerileri var; galeride her ay başka sanatçının eserleri görülebiliyor.