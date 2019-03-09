İlki büyük ilgi gören Artweeks @Akaretler'in ikincisi 5-17 Mart tarihleri arasında önemli sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla gerçekleşen etkinlik; bu kez sokaklara yayılmış, o yüzden ilkinden daha çok ses getireceği kesin. 'Bu hafta sonu ne yapacağım?' diye düşünenler için, bu sergiler bulunmaz fırsat.

Benim favorilerim ise 37 ve 39 numarada.

Özellikle Nilay Özenbay'ın selfie çeken kedi kız heykelleri ve Cengiz Yatağan'ın yeni puzzle tablo ve heykel çalışmaları görülmeye değer. Yatağan'ın hikayesi çok ilginç; resim kursuna giden kızıyla beraber resim yapmaya başlıyor ve ortaya şahane eserler çıkıyor. Sonra iş adamlığından sanat dünyasına hızlı bir geçiş yapıyor. Bugüne kadar açtığı sergilerin hepsi de büyük ilgi gördü. Yatağan'ın Art Weeks'te sergilediği eserlerin hikayesi ders gibi... O eserleriyle, "İnsanda anlam arayışı sürdükçe, eksik parça her zaman bir gizemi barındıracak.

Yapbozunuzun eksik parçasını bulmanız dileğiyle" diyor sanatseverlere...

Eserlerini, No 39'da mutlaka görmelisiniz.