Yeterli hijyen standartlarına sahip olmayan ortamların çocukları olumsuz etkilediği bir gerçek. Peki bu durumu kim düşünüyor ya da bu meseleyi merkezine alıyor, merak ediyorsanız sizi en örnek, en alkışlanması gereken bir projeyle tanıştırmak istiyorum. 2030 yılına kadar tüm dünyada 100 milyon insanın daha iyi koşullarda tuvaletlere erişimini sağlama taahhüdü bulunan Domestos'tan başkası değil bahsettiğim. Dünyanın farklı yerlerinde insanların daha iyi temizlik ve hijyen standartlarında yaşamasına destek olmak amacıyla sivil toplum ve kamu kurumlarıyla pek çok proje gerçekleştiren Domestos, ülkemizde de 2011 yılından bu yana "Domestos Okul Hijyen Programı"nı sürdürüyor.







Program kapsamında ilkokul ve ortaokullarda hijyen koşullarının iyileştirilmesi için kamu kurumları tarafından yürütülen titiz çalışmalara katkı sunuyor. Ne mutlu ki bugüne kadar 81 ilde 25 binden fazla okulda 8 milyon öğrencinin yararlandığı çalışmalar gerçekleştirdi ve yaklaşık 4 milyon şişe ürün desteğinde bulunuldu. Türkiye'de Okul Hijyen Programı'yla yapılan çalışmalar başka ülkeler tarafından da model olarak alınıyor. Böylesine anlamlı ve faydalı kaç proje daha var ki, nasıl model olarak alınmasın. Okul Hijyen Programı'yla milyonlarca çocuğun hayatına dokunan Domestos, program kapsamında gerçekleştirdiği "Eğlen, Öğren, Hijyen", "Okul Tuvaletlerine Domestos Bağışı", "Hijyenik Tuvalet Sağlıklı Gelecek" gibi projelerle okullara temizlik malzemesi ve ekipman desteğinde bulundu, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) iş birliğiyle çocuklara hijyen eğitimi verdi. Türkiye'nin güvenilir temizlik markası Domestos, Okul Hijyen Programı kapsamında ayrıca ilkokul ve ortaokul tuvaletlerinin yenilenmesine de katkı sunuyor.









'AKADEMİK BAŞARIYI ETKİLİYOR'

Domestos Marka Müdürü İpek Aslanel'den proje detaylarını dinlerken, okul tuvaletlerinde hijyen eksikliğinin çocuklar açısından ne gibi sonuçları var? diye sorduğumda, "Okullarda hijyenik tuvalet bulamayan çocuklarda tuvalete girmekten kaçınma davranışı ortaya çıkabiliyor. Çocuklar okulda temiz olmayan tuvaletlere girmek yerine eve kadar tuvaletini tutmayı tercih edebiliyor. Tuvalet tutma davranışı da çocuklar için farklı sorunlar yaratıyor. Sosyal deney çalışmamızla da göstermeyi hedeflediğimiz üzere, okulda tuvalet ihtiyaçlarını gideremeyen çocuklar derslerine odaklanmakta güçlük yaşıyorlar. Bu nedenle akademik başarıları da olumsuz yönde etkileniyor" dedi.









MİYAZAKİ'NİN FİLMİ 2023'TE VİZYONDA

Merakla beklediğim Oscar ödüllü Japon yönetmen Miyazaki Hayao'nun, 'Nasıl Yaşarsınız?' adlı animasyon filmi 2023'te izleyiciyle buluşacak. 2013'te emekliye ayrılacağını söyleyen yönetmen 2017'de sektöre geri dönmüştü. Miyazaki'nin kurduğu Studio Ghibli şirketine göre yeni yapıt, ismini çocuk edebiyatı yazarı Yoşino Genzaburo'nun 1937 yılı basımlı kitabından alıyor. Şimdilik vizyon tarihi Temmuz 2023 olsa da kesin değişiklik olur, bekleyelim görelim.



QR KODUNU OKUTAN, ÜCRETSİZ GÖNDERİM YAPABİLİYOR

Okullarda tuvalet hijyenine katkı sağlamak için çalışmalar yürüten Türkiye'nin güvenilir temizlik markası Domestos, bu kez de konuyla ilgili farkındalık yaratmak için bir sosyal deney filmine de imza attı. Sevilen ünlülerin tuvalete gidemedikleri bir eğitim günü geçirdikleri filmde, çocukların deneyimlerine ışık tutularak okullarda sürdürülebilir tuvalet hijyeninin önemine dikkat çekildi. Özge Özder, Gizem Hatipoğlu, Caner Yıldırım, Nisan Hakan Özkan, İnci Akbay ve Melek İçmeli'nin katılımcı olarak yer aldığı sosyal deney çalışmasında, ünlü isimler çocukların yerine geçtiler. Filmle yaratılan farkındalığı kamuoyu desteğine dönüştürmeyi hedefleyen marka, İstanbul'un popüler alışveriş merkezlerinden Buyaka ve Galataport İstanbul'da kurulan dev QR kodunu okutanlara seçtikleri okullara ücretsiz olarak Domestos gönderme fırsatı sunuyor. Türkiye'nin en büyük QR kodu, İstanbul Buyaka AVM'de 17-18 Aralık'ta, Galataport İstanbul'da ise 24-25 Aralık'ta görülebilecek.