2 bin 200 yıllık Yahudi geleneği Hanuka Bayramı'nda 8 gece 8 gün boyunca mumlar yakılıyor, kutlamalar yapılıyor... Seleukos İmparatorluğu'nun elindeki Kudüs'ün M.Ö. 200'lerde Yahudiler tarafından geri alınmasının şerefine kutlanan bayrama ben de bu yıl ilk kez Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ile New York Türk Konsolosluğu'nun ev sahipliğinde New York Türkevi'nde şahit oldum. Türkevi, Hanuka'yı kutlamak için törene ev sahipliği yapmasıyla büyük alkışı hak ediyor. İlgimi çeken bir diğer detay ise törende 19. yüzyıldan kalma menora adı verilen şamdanın kullanılması oldu. Koleksiyoner Thomas Gelb'e ait olan 150 yıllık şamdanın, II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin yaktığı Prag'daki bir sinagogdan kurtarıldığı belirtildi.







Şamdanın etrafına toplanılıp berahalar ve şarkılar eşliğinde neşeyle Hanuka mumlarının yakıldığı törende konuşma yapan New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan'ın verdikleri mesaj takdire şayandı. Özellikle Mercan'ın Türkevi'nin tüm Türk Yahudilerinin de evi olduğunu söylemesi çok hoşuma gitti.







'TEŞEKKÜR EDERİZ'

İsrail'in New York Başkonsolosu Asaf Zamir ile de ayak üstü sohbet ettik. Hanuka kutlaması için Türkevi'nin kapılarını açmasından dolayı o da çok mutluydu, Türkiye'ye ayrıca teşekkür etti. Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva da Hanuka Bayramı'nı kutlamak için İstanbul'dan video konferansla törene katıldı, barış, kardeşlik ve sevgiye adanmış Hanuka Bayramı heyecanını paylaştı, güzel dileklerde bulundu.







'TİTANİK' SERGİSİ HEM ETKİLEYİCİ HEM ÜZÜCÜ

Hayatımda hiçbir sergiden böylesine bir üzüntüyle ayrılmadım. Gördüğüm her eser, mektup, fotoğraf gözlerimi doldurdu. 5 Nisan 1912'de Birleşik Krallık'taki Southampton'dan New York City'ye giden yolcu gemisi Titanik, bir buzdağına çarptığında trajik bir olaya sahne olmuştu. Sergi daha önce hiç sergilenmemiş birçok eserle efsanevi geminin yolcularının ve mürettebatının, 15 bin kişinin yaşamlarından izler taşıyor.







O KOLYE DE VAR

Sergilenen 200 nesne arasında el yazısıyla yazılmış mektuplar ve yolculardan Louise Kink'e ait bir çift ayakkabı da dahil olmak üzere birçok hatıra var. Anton, eşi Louise ve 4 yaşındaki kızı Louise'den oluşan Kink Ailesi, felaketten kurtulan birkaç aileden biri. Kaza sonrası sandala sadece anne ve kızının binmesine izin verilmiş, ancak Anton, tekne okyanusa indirilirken atlamış, karısı ve çocuğuyla birlikte kurtulmuş. Üçüncü sınıf yolcusu Gerda Lindell'in yüzüğü de sergide yer alan parçalar arasında. Bu arada sergi ziyaretçileri büyük olasılıkla en çok, Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in oynadığı 'Titanik' filmine ilham verdiği varsayılan Kate Phillips'e ait kolyeyle ilgilenecektir diye tahmin ediyorum.

Bu arada ziyaretçiler, tarihçiler ve dünyaca ünlü Titanik uzmanı Claes-Göran Wetterholm'ün rehberliğinde inşa edilen geminin bazı iç mekanlarının gerçek boyutlu rekreasyonlarını da deneyimleyebiliyorlar. Sergi, dünyanın birçok ülkesini geziyor, dilerim Türkiye'ye de gelir.