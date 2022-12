Miami sanat haftasının ardından, New York da sanat etkinlikleriyle 2023 yılına hazırlanıyor. Miami Bass müzesinde karşılaştığım New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, New York Türkevi'nde yeni açılan cam sergisini şehre gelir gelmez görmemi söyledi. Türkevi, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen Uluslararası Cam Yılı'nda Türk sanatçıların eserlerinin yer aldığı, yine başarılı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Cam yapımı geleneği ve yöntemlerinin Anadolu'da, Mezopotamya'da ve Akdeniz Havzası'nda yaşamış birçok uygarlığın yaratıcılığını bir araya getirerek Türkiye'nin kültürel mirasının önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu sergi de bu nedenle ayrı bir öneme sahip. İnci Çetin'in koordinatörlüğünde düzenlenen sergide 35 eser yer alıyor. Eserler öyle etkileyici ki, cam ve cam yapımının çevresel sorunlarla mücadelede sürdürülebilir materyal olması nedeniyle gelecekte de önemini koruyacağına dikkat çekiliyor. İnci Çetin, Türk Hava Yolları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle New York'ta açılan bu serginin Türkiye'nin çok değerli cam sanatçılarının eserlerini yurt dışında sergileyebilmek açısından çok önemli olduğunun altını çiziyor.







CAM YILI NEDİR?

Bu sergi vesilesiyle şahane bir konunun detaylarını da öğrenmiş oldum. Birleşmiş Milletler (BM) 2022 yılını "Uluslararası Cam Yılı" ilan etmiş... Bunun nedeni de sürdürülebilirliğin öneminin her geçen gün daha da fark edildiği ve benimsendiği bir atmosferde, bu özel materyalle yeni hedef ve projelerin mümkün olması. İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin gelişmesinde öncü rol oynamış olan camın teknolojik, bilimsel ve ekonomik önemi bu yıl boyunca çeşitli etkinliklerle vurgulanmış. Camın sınırları olmayan, gelişim alanlarının daha da açılması ve sürdürülebilir bir dünya için stratejik öneminin vurgulanması açısından önemli bir fırsat olmuş bu durum. Neyse ki 2022'nin son günleri de olsa, bu konuyu sizlerle aktarabilmiş olduk.







İKLİM AKTİVİSTLERİ YÜZÜNDEN MÜZE GİRİŞLERİNDE SIKI ARAMA BAŞLADI

İklim aktivistleri konuya dikkat çekmek için bir süredir sıra dışı yöntemler deniyor. Bunlardan biri uzun süredir bu köşede eleştirdiğim müzelerdeki eserlere verdikleri zarar. İyi bir şey yapmaya çalışırken kötülük yapıyorlar. Kim dünya sanat tarihinde önemli yeri olan eserlere zarar vererek, iklim krizine dikkat çekebilir derken sayıları da giderek arttı. En son verilen hapis cezalarından bahsetmiştim, ne mutlu ki zarar vererek farkındalık oluşturulmayacağı gerçeği geç de olsa fark edildi. Peki ya sonra ne oldu? New York'ta Moma müzesinde Refik Anadol'un şaheserini görmeye giderken kapıda inanılmaz bir aramayla karşılaştım. Bu neden diye sorduğumda iklim aktivistleriyle bu şekilde başa çıktıklarını öğrendim. Herhangi bir boya ya da eserlere zarar verebilecek sıvıya asla geçit yok. İşte bu vandallıktan sonra hayatımızda ne değişti? Müzelere girerken havalimanı x-ray cihazlarından daha büyük bir incelikle aranıyorsunuz. Diğer müzelerde durum ne, ilerleyen günlerde araştırıp detayları sizlerle paylaşacağım.







BARIŞ AKARSU GİŞEDE NEDEN BAŞARISIZ OLDU?

Sinemada biliyorsunuz bir süredir gerçek kişilerin hayat hikayelerinin sömürüsü yaşanıyor. Tabii ki en güzel cevabı seyirci veriyor, bu filmleri izlememeyi tercih ederek... Barış Akarsu'nun filminin gişede neden başarısız olduğunu anlatmak istiyorum. Barış Akarsu "Merhaba", bir şarkı yarışmasıyla tüm ülkeye adından söz ettiren ve trajik bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden Barış Akarsu'nun hikayesini anlatıyor. Film 3 haftada sadece 326 bin 397 kişi tarafından izlenmiş. Hikayede eksik çok... Artık sırf gerçek kişilerin hayatı izleniyor diye lütfen film çekilmesin.