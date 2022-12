"Hesabı ödemeyen erkeğe saygı duyulmaz" meselesi bir süredir gündemde. Konuya farklı yorumlar getirildi, gözlemim açıklamaya katılanlar kadar katılmayanların çoğunlukta olmasıydı. Benim yorumum şu: Sürekli kadın haklarından, eşitlikten bahsediyoruz, hesabı kadın da öder, erkek de. Burada saygının konuşulması çok yersiz sanki.Saygı, ne olduğu üzerine ahkam kesilmeden sadece uygulanması gerekendir. Erkek arkadaşlarımın hesaplarını ödedim, saygım hiç eksilmedi, hayat müşterek. Bugün ben öderim yarın o. Bunun hesabı kitabı olmaz ki.







Asıl saygı duyulmayacak şey, insanları 'Erkeklerden isteyin' diyerek yönlendirmek. Hayır, kadın ayakları üzerinde dursun, her şeyini kendi yapsın, gerekirse erkek arkadaşının hesabını da ödesin. Bunda saygı duyulmamasından öte gurur duyulacak bir şey var.

Saygı demişken biraz saygının gerçek anlamından bahsedelim. Bireyler arası saygı eksikliği, toplumların çürümeye başladığının göstergesidir. Hesap meselesi gibi aslında konunun yanlış algılandığı dönemler vardır. Örneğin günümüzde yerini; kişilerin niteliği, varlığı, başarısı yani özünde kim olduğuna değil maddiyatına saygı göstermeye bırakmıştır. Halbuki alt metninde saygı yoktur. Orada hesap kitap vardır.

Çağdışı söylemlere artık son verelim. 21. yüzyılda modernlikle gurur duyarken, son derece geleneksel erkeğin gücüyle yenmesi gereken yemeklerden bahsediyoruz, bunu yapmayalım!



HARRY VE MEGHAN BELGESELİNİ NASIL BULDUNUZ?

Bu haftanın gündemi Harry ve Meghan belgeseli beklentiyi karşıladı mı, karşılamadı mı? Yüksek oranla karşılamadı, neden derseniz o kadar husus var ki olmayan ağır ağır ilerleyen bir belgesel serisi. İzlemeden önce kesinlikle göze daha sempatik gelen bir çiftti şimdi antipatiklik seviyeleri nirvanaya ulaştı. Belgeselde yer yer şaşırdığınız o kadar çok yer var ki... Şimdi baştan söylemeliyim yazı spoiler içeriyor, halen izlemediyseniz okumaya devam etmeyin lütfen.







Prens Harry eşine yönelik yapılanlar karşısında yeterince güçlü davranamadığını ve bundan utandığını belirterek "Koca Harry gibi değil, kurumsal Harry gibi davrandım" diyor. Beşinci bölümde avukat konuşuyor, medyada çıkan olumsuz haberlere dikkat çekerek "Meghan'a karşı gerçek bir savaş başlamıştı" diyor ve talimatın saraydan geldiğine tanık olduğunu söylüyor. Meghan Markle başlangıçta 'Kraliyet Ailesi'nin parçası olmak ve onları gururlandırmak için elinden geleni yaptığını belirtiyor:

"Ve sonra balon patladı. Beni sadece kurtların önüne atmakla kalmadıklarını, kurtlara yedirmeye başladıklarını fark ettim."



SONUÇ MEMNUN ETTİ Mİ?

İki kişi oturmuş ailesinin dedikodusunu yapıyor, öyle bir belgesel... Her şeyden büyük tepkilerle bahsediyor Meghan, "Giyinmek için yasaklı renkler vardı nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum. Ben de internetten araştırdım" diyor. Peki yok mu bir danışman sarayda ki, internete başvuruluyor?

Son bölümde Prens Harry, Kanada'ya yerleştikten sonraki dönem için şunları söylüyor: "Bunun geçiş dönemi olacağını düşünmüştük. Ama hiç de öyle olmadı. Hırpalanmaya devam ettik ve bunun böyle devam edeceğini anladık. Çünkü gerçekleri söylerseniz böyle karşılık verirler. Annem (Leydi Diana) bunlara hep kendi başına göğüs germek zorunda kaldı."

Her şey fazla abartı ve sürekli sarayı şikayet ettikleri bir belgesel olmuş, izlemesi zor. Acaba kendileri sonuçtan memnunlar mıdır?









DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN SANATÇILAR İSTANBUL'A GELDİ

10 çağdaş sanatçı; Türkiye, Ukrayna, Polonya, İngiltere ve Hollanda'dan, benzersiz olacak bir sanat gösterisi için, İstanbul'un gözde semti Akaretler'de bir araya geldi. Ukraynalı küratör Polina Somochkina liderliğindeki İstanbul Sanat Rezidansı, Andriy Roik (Ukrayna), Celyn Bricker (İngiltere), Ferhat Tunç (Türkiye), Gülhatun Yıldırım (Türkiye), Kamila Bednarska (Polonya), Katarzyna Tereszkiewicz (Polonya), Koray Tokdemir (Türkiye), Olha Kuzyura (Ukrayna), Roberto Uribe Castro (Kolombiya-Hollanda) ve Veronika Cherednychenko (Ukrayna) gibi isimlerden oluşuyor. Nasıl eserler üretecekler, şimdiden çok merak ediyorum. Her yıl bu programı başarıyla sürdürdüğü için de Polina Somochkina'yı tebrik ederim.