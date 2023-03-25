Geçtiğimiz hafta bu köşede okuduğunuz deprem bölgesindeki hayvanların uyutulduğu iddiaları, linççi bir 'katliam çetesi'ni tekrar ayaklandırdı. "Uyutulmalarına engel oluyorsanız, siz uyutulun inşallah" diyenler mi ararsınız, "Konu köpekler olunca uyutma canilik, kümes hayvanları olunca normal mi?" diye soranlar mı dersiniz, yoksa "Vicdansızım, evet ölmeliler" diye dikkat çekmeye çalışanlar mı? Ne acı ki bu vicdan yoksunu insanların isyanı da, listesi de uzayıp gidiyor. Meğer bir katliam çetesi varmış, deprem bölgesindeki uyutma olaylarına en büyük desteği bu grup veriyor.







Yakın zamanda erişime kapatılan Havrita ekibi sözde masum canları destekler gibi gözüküp Başıboş Köpek Sorunu Platformu adı altında Başıboş Köpek Haritası oluşturmuşlar, sokakta yaşayan köpeklerin yerlerini tek tek gösteriyor sonra da gereğini yapıyorlar. Bu katliam uygulamasıyla onlarca hayvanın zehirlendiği söyleniyor, sonra gereken yasağı almışlar elbette ama bir eksik var; bu caniler, hayvanları zehirleyenler, uyutanlar, yargılanmalı, ifşa edilmeli. Kalkmışlar hâlâ sosyal medyada klavye başından bana "Deprem bölgesindeki hayvanlar uyutulsun" diyorlar.







Bu hafta Kadıköy'de, Bebek parkında zehirlenen onlarca hayvandan da bu ekibin sorumlu olduğu söyleniyor. Kim bu canilere dur diyecek? Bir gün sosyal medyada nefret saçarken ansızın evlerinizden alındığınızda her zehirlenen ve uyutulan hayvanın hesabını vereceksiniz katliam ekibi.



ÖTANAZİ HAYVANIN REFAHI İÇİN EN İNSANCIL YÖNTEM Mİ?

Deprem bölgesinden veteriner hekim Şevki Gök, bacağı kırılan bir kedinin uyutulduğunu söyledi. Gerçekten akıl alır gibi değil, kırık uyutma sebebi midir? Bir kedinin geleceği veterinerin uyutmasına karar verme insafına mı kalıyor? Konuyla ilgili Türk Veteriner Hekimler Birliği'nden açıklama istemiştik geçen haftaki yazımda, kendileri açıklamayı iletmiş. Çok uzun bir açıklama olduğundan özetleyerek aktarıyorum...







Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan şöyle diyor: "Türk Veteriner Hekimleri Birliği ikinci günden itibaren, Türkiye'nin değişik yerlerinden gelen gönüllü veteriner hekimlerle, enkazdan çıkan hayvanlara, tedavi, bakım ve besleme hizmeti vermiştir. Bakımevine getirilen hayvanların uyutulmasına karar verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır. Ötenazi veteriner hekimlikte, veteriner hekim kararı ile uygulanan, bazen hayvan refahı için en insancıl yöntem olabilen bir seçenektir. Kanuna uygun olan, hekimin uygulayabileceği bir seçenek olmasına rağmen, veteriner hekimler için de son derece ağır ve zorlayıcı olan bu sürecin, bir meslek grubunu ya da meslek mensuplarını değersizleştirmek, hatta daha da vahimi suçlamak için bir gerekçe olması asla kabul edilemez; asli görevi hayvan sağlığını korumak olan bir meslek için bu suçlama en hafif tabirle hakarettir.







Bir yandan bu iftiralarla, sözlü ve fiziksel şiddetle mücadele ederken, diğer taraftan deprem bölgesinde samimiyetle görev yapan STK'lar ve gönüllü vatandaşlarımızla çok güçlü bir işbirliği yapılmış, asıl bulunma nedenimiz olan canlılara yardım etme çabamız hâlâ devam etmektedir."

Murat Bey'e göre ötenazi yani iğne ile hayvanın yaşamına son verilmesi, veteriner hekim kararı ile uygulanan, bazen hayvan refahı için en insancıl yöntem olabilen bir seçenek. Bana göre ise kasten hayvan öldürme suçu. Diğer yandan başkan, hayvanların uyutulmasıne yönelik oylama yapıldığının gerçek olmadığını, böyle bir durum olursa da veterinerlerin kendi arasında kararlaştırıp, konsültasyon yapabileceklerini, gerek duyulursa ötanazi yapabileceklerini söylüyor. Oylama ve konsültasyon aynı şey değil mi, yoksa algı operasyonu mu yapılıyor bilemiyorum. Tek bildiğim, ötenaziye "Bazen insancıl yöntemdir, gerek duyuluyorsa elbette yapılır meselesi" son derece endişe verici... Bir masum depremzede hayvanın geleceği birkaç veteriner hekimin insafına kalmamalı.