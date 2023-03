Oscar heyecanına saatler kaldı. Bu gece yarısından ertesi günün ilk ışıklarına kadar ekrana kilitlenmeye hazırız. Akademi Ödülleri, bu yıl 95. kez sinemaseverlerle buluşuyor, herkesin kafasında en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo, en iyi kadın ve erkek oyuncu gibi kategorilerde ödül tahminleri var. Tam 11 dalda aday gösterilen yapım 'Everything Everywhere All at Once' bu gece çok konuşulacak gibi gözüküyor. Filmin yönetmenlerinden Daniel Kwan, 95 yıllık Akademi tarihinde 'En İyi Yönetmen' kategorisinde yer alan beşinci Asyalı yetenek oldu.

Oyuncu kategorilerinde de Asyalı oyuncular dikkat çekiyor. 'Everything Everywhere All at Once'dan Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu'nun yanı sıra The Whale'den Hong Chau... Adaylıkların açıklandığı günden bu yana, en iyi film oscarını 'Everything Everywhere All at Once' alacağını düşünüyorum.









EN İYİSİ CATE BLANCHETT

Gelelim en iyi yönetmen kategorisine. Bence bu yılın akademi açısından karar vermekte en zorlandıkları ödüllerinden biri çünkü aday filmlerin hepsi birbirinden iyiydi. Ruben Östlund (Triangle of Sadness) ya da Steven Spielberg (The Fabelmans) seyir keyfi yüksek, görüntüleri muazzam filmler sundu. Yönetmen kategorisine dokuzuncu defa aday gösterilen Steven Spielberg, dilerim yönetmenlik ödülünü bu film tekrar ona getirir. Bu arada Spielberg, Martin Scorsese ile birlikte, bu dalda Akademi tarihinde ikinci en çok adaylığı bulunan iki isimden biri oldu. En iyi kadın oyuncu Oscar'ım ise, bu sene aday gösterilen 20 oyuncu arasında daha önce Oscar kazanmış tek isim olan Cate Blanchett'e... Venedik Film Festivali'ndeki prömiyerinde, 'Tar' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. O zamandan beri, film birçok kişi tarafından bir başyapıt olarak selamlandı. Dilerim en iyi kadın ödülünü de bu gece Cate Blanchett alır. Otoriter bir orkestra şefi olarak bugüne kadarki en güçlü performansını sergiliyor.



FARRELL'I TEK GEÇERİM

En İyi Erkek Oyuncu ödülünü gönülden almasını dilediğim isim Colin Farrell... Martin McDonagh imzası taşıyan 'The Banshees of Inisherin', İrlanda kırsalında geçen Oscar'lık bir kara-trajikomedi öyküsünü sinemaseverlerle buluşturuyor. 95. Akademi Ödülleri'nin çeşitli dallarında tam olarak 9 Oscar adaylığı bulunan film, bakalım bu gece kaç ödül alacak çok merak ediyorum.

Elvis filmini çok sevmeme rağmen Austin Butler'a 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü getirmeyeceğini düşünüyorum. 'En İyi Animasyon Filmi' ödülünü açık ara farkla Guillermo del Toro's Pinocchio alır diyorum.

'En İyi Görsel Efekt' ödülünü ise kazanması muhtemel bir aday 'Avatar: The Way of Water.' Film, olağanüstü görsel efektleri, 3D teknolojisi ve büyüleyici dünyasıyla dikkat çekti ve gişe rekorları kırdı. 2010 yılında tam 9 dalda Oscar'a aday gösterildi. Bu adaylıklar arasında 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Görsel Efektler' gibi önemli kategoriler bulunuyordu. Ancak, Avatar sadece 3 Oscar kazanabildi: 'En İyi Sanat Yönetmenliği', 'En İyi Görsel Efektler' ve 'En İyi Sinematografi'. Bu yıl da 'En İyi Görsel Efekt' ödülünü başkasına bırakmaz gibi gözüküyor.







EN İYİ BELGESEL ADAYI KURMACA FİLM OLUYOR!

Bu yılın Oscar'larında 'En İyi Belgesel' kategorisinin öne çıkan filmlerinden biri 'Fire of Love'. Fransız volkan bilimciler Katia Kraftt ve Maurice Kraftt'ın trajik aşk hikayesini anlatan belgesel, Sundance Film Festivali'nde jüri özel ödülünü aldı. Bu arada belgesel kurmaca bir film olarak da anlaşma imzaladı. Bakalım bu haberler Oscar'ın habercisi olacak mı?