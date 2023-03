Günlerdir birçoğumuzun isteği ortak hepimiz psikolojimizi sağlam tutmak için bir şeyler arıyoruz, ne yapabiliriz, nasıl iyi olabiliriz, iyi şeyler duyalım, mucizeler olsun, umudumuzu kaybetmeyelim diye yakınıyoruz.

Güzel şeyler duymaya ihtiyacımız var tıpkı Ergin Çavuşoğlu'nun çadır biçimindeki eserinin şu anda Kahramanmaraş'ta depremzede çocuklarına masal evi olarak açılması gibi. Bu kadar gülümseten başka bir haber daha olamazdı. Bu zamanda sanatçılarımızın duyarlılıkları takdire şayandı gerçekten ama farkındalığa dikkat çekmek işte böyle olur. O yüzden Ergin Çavuşoğlu'nun hem eseri, hem de yaptığı unutulmaz olur.







Sanat danışmanı ve galeri sahibi Sevil Dolmacı'nın katkılarıyla dev jeodezi kubbeli eser Kahramanmaraş'a gönderiliyor. Ve böylelikle Çavuşoğlu'nun "The Journey down the current of all those who were adrift" eseri deprem bölgesinde güzel bir iyiliğe vesile oluyor. Sanat eserinin masal evine dönüştürülmesi deprem bölgesinde bir anda cazibe merkezi olarak işlev görebilir çocukların da moralini yükseltir.

Öte yandan masal çocukların hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olurken biraz olsun karamsar dünyadan uzaklaşmalarını sağlar.

Tesadüflere inanmıyorum her şeyin bir nedeni vardır diye her zaman söylerim, enstelasyon, tabanda ayın yüzeyini andıran taşa oyulmuş bir parça ile İstanbul'un altında uzanan antik su kanallarını, karanlıktaki tarihi kalıntıları yansıtan video görüntülerinden oluşuyor. Sanki karanlıktaki tarihi kalıntılar bu günleri önceden hissediyor gibi sanatseverlerle buluşturulmuş.

Bu arada Sevil Dolmacı'nın önümüzdeki günlerde deprem yararına yapacağı bir müzayede olduğunu da öğrendim, takip etmenizi öneririm.



SİZ HİÇ PSİKOLOJİ TIRI GÖRDÜNÜZ MÜ?

Merkezine çocukları alan her proje alkışlanmalı desteklenmeli. SosyalBen Vakfı'nın yaptıkları örneğin... Gezici tırı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100.yılını çocuklarla birlikte kutlarken aynı zamanda SosyalBen atölyeleri ile psikososyal destek verecekler. 5-23 Nisan tarihlerinde







11 ili sırasıyla ziyaret edecek olan SosyalBen gezici atölyelerinde destekçi psikologlar her ilde çocukların hayatına sürdürülebilir destek sağlayacaklar. Unutmayalım depremden etkilenen 4.3 milyon çocuk var ve akut müdahale geçtikten sonra en büyük ihtiyaç eğitim ve öğretimle birlikte psiko sosyal destek sağlayabilmek.







2017'de hayata geçirilen "Gezen Sinema", deprem bölgesindeki ilk durağı Malatya'ya ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Sanat İçin Yola Çık Derneğince oluşturulan "Gezen Sinema" çadır kentte kalan çocukların mutlu olmasına sebep oldu. Tır 120 çocuk kapasiteli ve mutlu haber şu ki bu yıl sonuna kadar bütün deprem bölgelerinde çocuklara ulaşmayı hedefliyorlar.



URFALI KADIN'IN VENEDİK YOLCULUĞU

Emekçi Anadolu kadınına dair izler süren sanatçı Ayşe Betil'in Urfalı Kadın eseri uluslararası arenada görücüye çıkıyor. Ressam Ayşe Betil'in emekçi Anadolu kadınına dair izler sunduğu tablosu, Venedik'te gerçekleştirilecek Canvas International Art Fair 2023'te sergilenecek.









Betil eserde, Urfa'da yaşayan bir kadını konu ediyor ve kıyafetten aksesuarlara, arka plandan kullandığı renklere kadar Anadolu topraklarının yöresel kimliğini yansıtıyor.